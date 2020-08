Daca te-ai intrebat vreodata cum sa depozitezi corect alimentele din bucataria ta, iti vom prezenta mai jos o lista cu cateva idei care te vor ajuta in orice sezon.

Alimente depozitate corect la frigider

O mentiune importanta de facut este faptul ca atunci cand achizitionezi un produs ar trebui sa fii atent la data de expirare, daca expira in cateva zile sau o luna atunci cu siguranta e nevoie sa-l asezi in frigider. Cele mai importante categorii de produse care ar trebui puse in echipamente frigorifice sunt urmatoarele:

Produsele lactate – lapte deschis, smantana, branza, telemea, iaurt. Laptele UHT nedeschis poate fi pastrat la intr-un spatiu inchis, spre exemplu o debara.

Ouale – desi frigiderele au un spatiu special pentru oua pe usa, este recomandat ca acestea sa nu fie depozitate acolo deoarece este cea mai calduroasa zona din frigider. E important ca acestea sa fie asezate intr-un suport anume pe raft.

Ciupercile – e recomandat sa fie pastrate in cutia originala, altfel, se pot depozita intr-un vas acoperit cu folie alimentara sau intr-o caserola cu capac.

Legumele – aproximativ toate legumele trebuie sa fie depozitate in caserole sau vase acoperite si plasate in sertarele de baza ale frigiderului. Doar cele care suporta temperaturi mai mari nu trebuie sa stea in aceste vase. Spre exemplu, avocado, kiwi, papaya, mango pot fi pastrate la temperatura camerei pana in momentul in care sunt coapte complet, dupa care se pot tine la frigider cateva zile.

Fructele – citricele precum lamaia, grapefruit sau portocala nu se mai coc dupa ce au fost culese, de aceea acestea se pastreaza cam 3 saptamani in frigider. Merele ar trebui pastrate la frigider intr-un loc racoros si intunecat. Pepenii rosii/galbeni sau fructele de livadă (pere, nectarine, piersici) se mentin la temperatura camerei pentru a se coace. Astfel, acestea se indulcesc, iar dupa ce s-au copt, se pastreaza la frigider cateva zile.

Carnea sau mezelurile trebuie pastrate in spatiul cel mai rece al frigiderului. Daca se scoate ambalajul original al carnii, e nevoie ca aceasta sa fie acoperita cu o folie alimentara pentru a-si pastra savoarea. De asemenea, e important ca aceasta sa fie consumata in maxim 4 zile de la achizitionare. Daca vrei sa prepari peste e important sa stii ca acesta poate fi pastrat la frigider cel mult doua zile. In cazul in care indepartezi ambalajul pestelui, pentru a-si pastra nutrientii, ar trebui sa il invelesti in hartie cerata.

Ierburile aromate e necesar sa le pastrezi intr-un vas sau bol cu apa pana le folosesti.

Mancarea gatita – ar trebui sa stea intr-un vas sau recipient bine inchis.

Cum depozitam corect fructele si legumele pe timp de iarna

Un aspect important de mentionat atunci cand vrei sa depozitezi fructe si legume se refera la faptul ca trebuie sa verifici daca fructele sunt mature si coapte integral, deoarece in caz contrar acestea se pot altera. Depozitează numai fructe mature și coapte complet, altfel produsele se vor altera. In cazul radacinoaselor, acestea se pot inmagazina mult mai tarziu deoarece se mentin chiar si la temperaturi foarte scazute.

Cand depozitezi legumele si fructele evita-le pe cele care au urme de mucegai sau care au defecte. De altfel, nu e recomandat sa le speli, ci doar sa indepartezi pamantul de pe ele si le pastrezi intr-un loc uscat.

Legume si fructe care rezista peste iarna la subsol

Cartofii se vor depozita in zone intunecoase, ferite de inghet si bine aerisite. Pentru a facilita circulatia aerului, cartofii se pot pune in ladite de lemn. In cazul in care acestia sunt umezi, pentru a evita inmuierea sau incoltirea lor, inainte de depozitare, ar trebui sa stea intr-un spatiu in care sa se usuce.

Daca vrei sa depozitezii radacinoase ca morcovi, patrunjel, telina, hrean, pastarnac, poti lua in considerare laditele cu nisip. Nisipul confera o temperatura scazuta si de asemenea si protejeaza legumele de inghet. Important de mentionat este faptul ca radacinoasele nu trebuie sa se atinga una de alta, iar daca au frunze, acestea ar trebui sa fie pozitionate deasupra nisipului.