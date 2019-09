Nimeni nu se naste antreprenor si poate fi destul de dificil sa dezvolti un business, fara sa ai experienta in management si antraprenoriat sau intraprenoriat. Dar asta nu inseamna ca fara o astfel de experienta nu poti creste un business care sa iti aduca profit. Pur si simplu va trebui sa inveti si sa muncesti mai mult. Si asta pentru ca s-ar putea ca drumul sa fie mai anevoios, sa faci greseli pe care va trebui sa le corectezi si asta va intarzia evolutia afacerii tale.

Dar cum poti invata mai multe despre dezvoltarea unei afaceri si cum sa devii un antreprenor de succes?

Google it

Internetul e prima sursa pe care o poti folosi. La o simpla cautare vei gasi o multime de idei de afaceri care te pot ajuta sa iti conturezi afacerea pe care o vei lansa. Dar ca orice informatie de pe internet, e posibil ca si aceasta sa fie incompleta si sa nu obtii toate sfaturile de care ai nevoie pentru un business.

Intalnirile de networking

La inceput, ai putea gasi utile asemenea activitati. Sa intalnesti si sa discuti cu alti antreprenori aflati la inceput, dar si cu oameni de afaceri care au deja un business puternic poate fi extrem de util pentru tine.

Totusi, la astfel de intalniri vei gasi in general reprezentanti ai unor business-uri mici. Astfel ca, daca vrei modele ale unor afaceri mari, ai putea sa te reorientezi catre alte tipuri de evenimente.

Conferintele

Conferintele pot aduce ca speakeri oameni de succes, cu experienta, dar si reprezentanti ai unor companii mai mari, care pot sponsoriza astfel de evenimente. In plus, vorbitorii vor prezenta o serie de noutati si idei de dezvoltare, care te pot ajuta in business-ul tau.

De multe ori, companiile mari sunt mai conectate la tot ceea ce inseamna ultimele tehnologii, promovare eficienta si pot sa ofere sfaturi valoroase. Si e normal sa fie asa, de vreme ce aceste companii au progresat si au obtinut succesul pe nisa lor.

Cursurile

Invatarea trebuie sa fie continua in orice domeniu. Mereu trebuie sa fim la curent cu noutatile din domeniul nostru si din cele conexe, daca vrem sa fim cat mai eficienti in activitatea noastra. Iar pentru un antreprenor e extrem de important sa cunosca cat mai mult pe toate domeniile care au legatura cu afacerea lui, fie ca e vorba despre management, marketing, SEO, contabilitate etc.

Daca esti antreprenor, chiar daca lucrezi cu agentii sau cu specialisti, e important sa cunosti toate aspectele necesare pentru a putea coordona intreaga activitate si pentru a intelege in ce investesti si daca merita sa focusezi banii in directiile respective.

Asadar, cauta sa urmezi cursuri si sa te specializezi incontinuu, pentru a putea beneficia de cunostintele care te vor ajuta sa iti gestionezi cat mai bine afacerea.

Nu uita de promovare si branding personal

Dupa ce bifezi toate cele de mai sus, nu uita de promovarea afacerii, dar si de branding-ul personal si promovarea proprie. Cele mai multe afaceri sunt asociate nu doar unor produse, ci si unor persoane care au legatura cu dezvoltarea business-ului. Asa ca nu te sfii sa te promovezi in cadrul evenimentelor sau in media si pastreaza o parte din buget pentru promovarea proprie.

Sursa: Woman2Woman.ro