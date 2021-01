Andrei Ungureanu este câștigătorul sezonului 9 al emisiunii „iUmor”, de la Antena 1, show care deja își caută noi concurenți pentru sezonul 10, din 2021. Tânărul, care suferă de sindromul Tourette, a povestit într-un interviu exclusiv pentru Click! cum este viața lui după ce a apărut la televizor și cum plănuiește să cheltuiască premiul cel mare, de 20.000 de euro.

Click!: Ești câștigătorul sezonului 9 „iUmor”. Cum ai primit vestea, mai ale că ediția aceea a fost filmată?

Andrei Ungureanu: În timpul difuzării eu eram live cu comunitatea de pe Twitch și Youtube, ne uitam împreună, toți eram emoționați, mai ales eu! Nimeni nu mai avea răbdare, mai ales în momentul în care trebuia să aflăm câștigătorul. Când mi-am auzit numele, am avut un șoc, am trăit niște sentimente pe care nu le pot descrie. Toți oamenii care se uitau au început să mă felicite și cred că am plâns vreo 20 de minute.

Ce vei face cu banii?

În primul rând vreau să mă ocup de dantură, deoarece am avut probleme cu dinții deja de mult timp. M-am gândit și să donez o parte de bani.

Te-ai gândit să îți iei ceva anume?

Aș dori să îmi cumpăr o mașină, nu prea scumpă, dar cât să mă ducă din punctul A în punctul B și, desigur, accesorii și componente pentru a face videoclipuri și conținut de calitate.

Citește INTERVIUL COMPLET pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-cum-e-viata-lui-andrei-ungureanu-dupa-ce-castigat-iumor-si-ce-va-face-cu