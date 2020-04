Odata cu noile masuri de izolare la domiciliu, impuse de autoritati, sportul si miscarea au devenit adevarate procovari pentru toata lumea. Cei care erau adeptii salilor de fitness resimt cel mai greu aceste modificari in rutina zilnica.

Totusi, unele persoane aleg sa se reinventeze si sa gaseasca oportunitati in orice situatie. Asa s-a intamplat si in randul celor mai cunoscute vedete. Multe dintre figurile pe care ne-am obisnuit sa le vedem in cadrul emisiunilor TV din ce in ce mai des au invatat sa isi transforme casa intr-o sala de fitnes in aceste zile.

Profitand de timpul liber si de izolarea la domiciliu, unele vedete si-au scos de la pastrare aparatura fitness cumparata pentru acasa si au inceput sa faca sport chiar in confortul propriei locuinte.

Filmuletele pe care le-au filmat au ajuns rapid pe retelele sociale, unele devenind virale.

Topul vedetelor care s-au apucat sa faca sport acasa pe timp de izolare

Printre cele mai cunoscute vedete care au inceput sa posteze constant pe retelele de socializare filmulete in care fac miscare se afla si Andreea Mantea. Aceasta s-a filmat alaturi de fiul sau, in living, in timp ce facea genuflexiuni si miscari de stretching pe un fundal muzical.

Randi este si el in top in ceea ce priveste activitatea pe retelele sociale si activitatea fizica. Acesta isi intretine musculatura foarte bine lucrata, manuind cu spor o pereche de gantere pe holul casei. Filmuletul a ajuns rapid pe retelele de socializare, avand o multime de vizualizari.

Tik Tok-ul lui Pavel Bartos a fost si el o sursa de inspiratie pentru cei care vor sa faca miscare, dar sa se si amuze in acelasi timp. Entertainer-ul a aratat tuturor fanilor sai ca nici macar nu ai nevoie de echipament specializat pentru a te distra si a-ti mentine in forma fizicul.

Acesta a postat un filmulet in care dadea cu aspiratorul pe melodia celebra „I want to break free”. Filmuletul a strans peste 30.000 de vizualizari, iar fanii au apreciat in numar mare amuzamentul de care da dovada binecunoscutul prezentator. Filmuletul a strans peste 200 de comentarii.

Desigur, daca vrei sa lucrezi corect si sa obtii rezultate reale, un echipament de sala te va ajuta mult.

Chiar si peste ocean vedetele s-au adaptat la izolare si au inceput sa posteze videoclipuri in care fac miscare acasa.

Exemplele lor sunt urmate de o multime de internauti. Jessica Alba s-a filmat alaturi de fiica ei, distrandu-se si facand sport in fata televizorului si a camerei. Iar modelul acesta a fost urmat si de catre Nicole Scherzinger care s-a filmat distrandu-se in timp ce facea miscare alaturi de trainerul personal in curtea casei sale.

Cele mai multe dintre vedete au adaptat chiar si programul la sala, avand intalnirile cu trainerii personali pe platformele de socializare sau live, prin telefon si skype.