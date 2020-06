Stresul din zilele noastre, fie ca vorbim despre cel provocat de sarcinile de serviciu, de problemele personale, este greu de evitat. Multe dintre zodii, pe fond de stres, nervi si presiune, isi schimba complet starea de spirit. Unele au tot timpul garda sus, pentru a nu fi luate pe nepregatite. Un lucru este cert, in fata stresului, fiecare zodie si caracter in parte reactioneaza diferit. Sunt zodii care trec usor peste orice problema, dar sunt si zodii care cedeaza nervos.

Iata cum reactioneaza fiecare zodie in fata stresului si cum gestioneaza situatia:

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Berbecii, firi incapatanate si entuziaste, se arunca intotdeauna cu capul inainte, chiar si in situatii de stres. In plus, au obiceiul sa dramatizeze totul, orice situatie devine mai complicata pentru ei, exagerand la maxim situatia. Stresul este, in cazul Berbecilor, cat se poate de exteriorizat si verbalizat. Cea mai sigura solutie pentru acesti nativi este sa isi elibereze gandurile care pun stapanire pe ei prin fel de fel de exercitii fizice, sa isi limpezeasca gandurile. Cu cat sunt mai intense, cu atat mai bine. Sporturile de contact, precum kickboxing-ul este ceea ce le trebuie. Dupa o sedinta intensa de kickboxing vor uita de stres si de probleme.

Mai in gluma mai in serios, iata o activitate si cateva exercitii are ii vor ajuta sa consume surplusul de energie:

Taur (21 aprilie – 21 mai)

Calmi din fire, Taurii iubesc siguranta si adora sa munceasca, mai mult decat pot sa duca. Cand se streseaza, se intampla din cauza banilor. Astfel de probleme devin atat de stresante pentru aceste zodii incat, ajung sa nu mai doarma pana nu rezolva situatia. Remediile cele mai la indemana pentru nativele Taur sunt sesiunile de shopping, cititul sau gatitul, mai ales ca le place sa bucatareasca, le place diversitatea si deseori se intreaba: “eu ce mai gatesc azi?”. De asemenea, au nevoie de plimbarile lungi in natura, sa priveasca cerul, contactul cu pamantul le face bine. Doar intoarcerea la natura te echilibreaza emotional.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Gemenii adora compania altor persoane si detesta singuratatea. Este considerata cea mai stresata zodie, avand in vedere ca vrea sa faca multe lucruri in acelasi timp. Gemenii ajung uneori sa nu mai stie care le sunt prioritatile si reusesc cu greu sa se relaxeze, chiar si in concediu. Se panicheaza in special pentru lucrurile care se pot intampla in viitor. Astfel, ei ar trebui sa isi concentreze atentia doar pe prezent si pe ceea ce se intampla acum in viata lor. Trebuie sa ramana calmi si sa isi faca ordine in viata. Iesirile cu prietenii iti vor face cel mai bine si vei uita astfel de probleme.

Rac (22 iunie – 21 iulie)

Sensibili din fire si pesimisti, Racii se streseaza de cele mai multe ori fara motiv si fara sa verbalizeze. Sunt introvertiti si nu arata nici cand le este bine, dar nici atunci cand ii supara ceva. Pentru a uita de probleme si necazuri se inconjoara de cei dragi si se bucura de intimitatea propriului camin. Tot ce isi doresc este sa fie apreciati, sa le fie apreciate eforturile. Refuleaza prin plans sau se plang des apropiatilor. Afectiunea si atentia partenerului le ajuta sa treaca mai usor peste stres. De asemenea, marea, nisipul si vacantele pe litoral functioneaza ca un calmant natural pentru Raci.

Leu (22 iulie – 22 august)

Nativele Leu au standarde ridicate si tin sa impresioneaze tot timpul pe cei din jur, sa fie in prim plan. Cu toate acestea, cand nu sunt apreciati la justa lor valoare, Leii se panicheaza usor. Cand ajung la limita cu stresul, devin agresivi, nemultumiti si furiosi pe toti si pe toate. Leii trebuie sa invete sa spuna stop, sa iasa in continuare cu prietenii, sa se bucure de ceea ce au, sa socializeze, pentru a-si recapata optimismul. O noapte petrecuta in club sau cu prietenii le ridica imediat moralul.

Fecioara (23 august – 22 septembrie)

Perfectioniste innascute, Fecioarelor le place sa aiba totul in ordine. Insa, cand lucrurile nu ies asa cum si-au planuit se panicheaza. Le streseaza usor si le oboseste aglomeratia, de aceea le este greu cand merg la cumparaturi. Fecioarele se relaxeaza prin metode simple, facand ordine in documente, la serviciu sau prin dulapuri, acasa. De asemenea, responsabilitatile streseaza mult aceasta nativa, foarte serioasa, muncitoare si serioase. Lipsa banilor si instabilitatea la locul de munca le streseaza peste limita. Fecioarele trebuie sa invete sa se mai opreasca din munca, sa se relaxeze, sa rada mai mult.

Balanta (23 septembrie – 22 octombrie)

Echilibrate, Balantele stiu sa isi dozeze bine, atat efortul depus, cat si emotiile cand se implica in anumite proiecte. Insa, cand trebuie sa ia decizii importante, chiar si Balantele reusesc sa isi piarda echilibrul. Le este greu sa isi asume riscuri, de aceea lasa, de multe ori, fraiele in mana altora. Pentru a trece peste aceste probleme, au nevoie de sustinere si sfaturi din partea prietenilor si apropiatilor care stiu sa le linisteasca si sa le redea increderea in sine.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Scorpionii sunt firi independente, se descurca singuri in multe situatii. De aceea, e mai greu sa vezi un Scorpion stresat. Insa, ca fiecare nativ, are si sensibilitati. Nu sunt foarte flexibili, ii enerveaza schimbarile pe ultima suta de metri, care ii scot din rutina si ii obliga sa se abata de la planul initial. De multe ori se cufunda in propriile ganduri si se consuma peste masura pentru lucruri nesemnificative, mai ales cand nu pot sa detina controlul absolut. De aceea, Scorpionii trebuie sa se obisnuiasca cu ideea ca nu detin controlul asupra lucrurilor si oamenilor din viata lor. Meditatia, rugaciunea, muzica si activitatile in aer liber ii vor ajuta pe Scorpioni sa se destreseze si le fac viata mai usoara. Si gatitul poate fi o astfel de activitate prin care se relaxeaza, dar isi dovedesc si creativitatea.

Sagetator (22 noiembrie – 21 decembrie)

Sagetatorii sunt nervosi peste masura si se hranesc cu aceasta energie nervoasa. Ca orice semn de foc, tind sa se suprasolicite fizic si psihic, cred ca ei sunt cei mai buni, ca sunt supereroi. Cel mai mult ii streseaza munca neterminata, deadline-urile si nu le place sa stea degeaba. Daca nu are ce sa exploreze, nativul Sagetator se simte incatusat, fiind nevoit sa respecte un program strict. Animalele de companie inveselesc atmosfera in casa si ii scape de stres. Poti merge si la sala, daca vrei sa lasi grijile in urma, ori trebuie sa faci schimbari la job, ori in rutina zilnica.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Nativii Capricorn iubesc rutina si lucrurile finalizate. Ii streseaza lucrurile neterminate si fac lucrurile in ritmul lor. Trec foarte greu peste momentele in care munca lor nu este rasplatita, conform asteptarilor, cand nu sunt remunerati pentru eforturile suplimentare. Acesti nativi au nevoie de mai multa fluiditate, sa ia lucrurile mai usor, asa cum vin, sa rada, sa se distreze mai mult. Iar miscarea are si ea un aport important. Excursiile la munte, practicarea unui sport sunt ceea ce le trebuie.

Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Excentrici si incapatanati, Capricornii acumuleaza usor stresul, mai ales mintal si au probleme in a se exterioriza in astfel de momente. Pentru ca sunt neglijenti, mananca pe fuga, dezvolta multe dezechilibre in corp. Stresul face parte din existenta lor si nu concep viata fara stres si agitatie. Pentru a scapa de probleme, trebuie sa invete sa se opreasca putin din rutina, sa invete sa respire, sa se concentreze, sa contemple la vietile lor, cu bune si cu rele. Sa isi accepte viata asa cum e ea.

Pesti (19 februarie – 20 martie)

Pestii se panicheaza usor, cand vine vorba de propriile lor actiuni. Se invinovatesc usor pentru orice actiune si nu sunt deloc ingaduitori cu ei insisi. Cu toate acestea, le ofera tuturor celorlalti o a doua sansa. In momentele de panica nu se exteriorizeaza. Ca sa se simta in elementul lor au nevoie de apa, iar atunci isi revin imediat. De asemenea, meditatia, odihna, tarapiile alternative si plimbarile pe malul marii sau inotul ii pot ajuta sa isi pastreze echilibrul.

