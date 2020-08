Daca ai o afacere, lucrezi in marketing sau te ocupi cu planificarea proiectelor, sunt sanse mari sa stii ce inseamna o analiza SWOT si cum se realizeaza aceasta. Tehnica de evaluare implica identificarea punctelor forte, a slabiciunilor, a oportunitatilor si a amenintarilor pentru proiectul sau produsul analizat.

Se pune intrebarea, insa, daca te-ai gandit vreodata ca ai putea realiza o analiza SWOT pe tine insuti. Răspunsul este da, se poate, iar rezultatele ar putea fi surprinzatoare.

Analiza SWOT personala

O analiza SWOT pe tine insuti presupune aceeasi formula de evaluare consacrata si faptul ca va trebui sa o realizezi singur. Efectuarea unei analize SWOT personale este o idee excelenta daca pornesti intr-o calatorie noua, accepti provocarea pentru o schimbare de cariera sau lansezi o afacere.

Faptul ca esti constient de potentialele tale puncte slabe poate fi de mare ajutor pentru a te pregati corespunzator pentru orice eventualitate si provocare. Totodata, poate fi o sarcina descurajanta si neplacuta sa iti recunosti singur toate punctele slabe. Cu toate acestea, urmand pas cu pas sablonul unei analize SWOT si fiind onest si detasat in punctarea fiecarei etape, poti avea foarte mult de castigat.

Analiza SWOT personala – o cale de autocunoastere

Stabilirea punctelor naturale forte si aprecierea calitatilor care te pot ajuta in diverse situatii reprezinta o etapa importanta din analiza SWOT si ar trebui sa iti asumi efortul si onestitatea de a le evidentia. Se intampla prea des sa ne dorim un loc de munca pentru care nu detinem aptitudinile necesare, iar o analiza SWOT ne poate ajuta sa stabilim punctele forte si sa ne redefinim dorintele si planurile de viitor.

Stabilirea oportunitatilor si amenintarilor personale

In cadrul unei analize SWOT personale, stabilirea oportunitatilor si a amenintarilor sunt esentiale. Oportunitatile ar putea fi legate de domeniile in care te poti dezvolta personal, urmarea unui curs, invatarea unei limbi straine sau deprinderea unei noi abilitati. Totodata, ar trebui sa stabilesti daca exista o nisa de piata in care ai putea valorifica aceste oportunitati.

Pe de alta parte, amenintarile personale ar putea fi concurentii, schimbarile mediului de afaceri si a industriei, lipsa finantelor sau relocarea.

Intrebari utile in analiza SWOT personala

Iata un set de intrebari pe care ar trebui sa le iei in considerare daca efectuezi o analiza SWOT personala:

Cum pot continua sa imi dezvolt punctele forte?

Cum imi pot ameliora punctele slabe, ce proceduri pot aplica si cum ma pot pregati pentru viitor?

Cum imi pot valorifica punctele forte pentru a profita de oportunitatile descoperite?

Cum pot utiliza punctele forte pentru a face fata amenintarilor?

Cum imi pot controla slabiciunile astfel incat acestea sa nu se intrepuna in folosirea si urmarirea oportunitatilor?

Cum ma dezavantajeaza punctele slabe in cazul amenintarilor?

Analiza SWOT personala nu se termina niciodata

O analiza SWOT personala este un document care nu va fi niciodata finalizat. Ar trebui sa reiei periodic aceasta analiza, pe o baza formala sau planificata si sa inveti constant lucruri noi. Astfel, iti poti propune sa ai in vedere o analiza SWOT personala anuala sau trimestriala. De asemenea, aceasta analiza nu isi atinge scopul daca nu stabilesti un plan care sa te ajute sa evoluezi si sa lucrezi cu tine insuti.

Astfel, dupa analiza SWOT personala ar trebui sa ai in vedere realizarea unui plan de actiune care sa propuna solutii pentru contracarea puntelor slabe pe care le-ai evidentiat, precum si modul in care vei folosi oportunitatile identificate.