Conform reglementărilor din Legea nr.165/2013, persoanele ale căror imobile au fost preluate abuziv în România și care s-au îndreptat către Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) pentru o evaluare conform grilei notarilor pot apela la serviciile unui avocat specializat în contestarea deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), retrocedări, drept imobiliar și litigii civile, în situația în care se confruntă cu subevaluarea de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), a imobilelor preluate abuziv în România, care să asiste și să reprezinte persoanele interesate în vederea contestărilor deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Ai primit o decizie de compensare emisă de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) prin care a fost validată dispoziția primarului și ai primit un număr de puncte reprezentând măsuri reparatorii în echivalent pentru casă sau terenul care a fost demolat în perioada comunistă?

Valoarea imobilului din decizia de compensare este subevaluată de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)?

Vrei să contești în instanța decizia de compensare emisă de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)?

Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte și se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de compensare emisă de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la dată preluării acestuia.

Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură oferă servicii juridice profesioniste cu ajutorul avocaților specializați în contestarea deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor, retrocedări, drept imobiliar și litigii civile din România, care să asiste persoanele îndreptățite la contestarea deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în vederea obținerii valorii corecte a proprietății sau restituirii imobilelor în natură sau prin echivalent, în față instanțelor judecătorești din România.

Avocatul specializat în contestarea deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor, retrocedări, drept imobiliar și litigii civile urmează să depună o contestație împotriva deciziei de invalidare a propunerii de acordare a măsurilor compensatorii prin care va solicită anularea deciziei de compensare emisă de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) și stabilirea unui număr de puncte aferent valorii terenului, prin stabilirea grilei notariale aplicabile.

În plus, conform reglementărilor din Legea nr. 165/2013, persoanele ale căror imobile au fost preluate abuziv în România și care prin decizia de compensare emisă de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) constată subevaluarea de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) a imobilelor preluate abuziv în România pot obține că urmare a soluționării contestației împotriva deciziei de acordare a măsurilor compensatorii un număr mai mare de puncte atât prin stabilirea grilei notariale, cât și după efectuarea unei expertize evaluatorii pentru stabilirea valorii reale a terenului menționat.

Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură a obținut pentru clienții săi anularea deciziilor de compensare emise de Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) pentru valori de peste 3.000.000 Lei, dobândind cu succes recalcularea valorii subevaluate.

Pavel, Mărgărit și Asociații Societate românească de avocatură a oferit asistență juridică și reprezentare cu ajutorul avocaților specializați în contestarea deciziilor de compensare emise de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor, retrocedări, drept imobiliar și litigii civile care vor putea întreprinde toate măsurile necesare în vederea restituirii imobilelor în natură sau în echivalent, solicitând instanţei să dispună anularea deciziei de compensare emisă de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) şi stabilirea valorii compensaţiilor în mod corect şi obiectiv.

