Sarcina e o perioada in care unele probleme de sanatate pot deveni mai prezente si ii pot crea probleme viitoarei mamici. De asemenea, e si o perioada in care schimbarile hormonale si dezvoltarea noii vieti din burtica pot aduce probleme noi. Insa, pentru ca e o perioada in care femeia trebuie sa evite pe cat posibil tratamentul medicamentos, are nevoie sa stie cum isi poate gestiona problemele in mod natural si permis in aceasta perioada sensibila.

Colonul iritabil

Cu siguranta ai auzit de multe ori cum ca cea mai comuna cauza a disconfortului si a problemelor de ordin digestiv il reprezinta colonul iritabil. Aceasta afectiune se manifesta prin: senzatie de balonare, flatulenta, dureri abdominale, greata, alternarea perioadelor cu diaree si constipatie si nu numai.

Ei bine, in perioada sarcinii, aceasta problema poate escalada si poate crea un disconfort mult mai puternic. Una dintre cauze o reprezinta modificarile hormonale, insa si lipsa de miscare si alimentatia nepotrivita au un rol foarte mare in agravarea acestei probleme.

Asadar, daca esti insarcinata si suferi de colon iritabil, trebuie sa ai grija ca dieta pe care o urmezi sa fie potrivita si sa aiba ca scop si diminuarea manifestarilor acestei afectiuni.

In acest caz va fi nevoie sa eviti pe cat posibil alimentele foarte procesate, de fast-food, prajelile, alimentele grase sau grele, bauturile carbogazoase, alcoolul, cofeina, zaharul in exces. De asemenea, ar trebui sa optezi pentru a manca putin si des. La fel de important e si sa mesteci foarte bine alimentele.

Constipatia

In timpul sarcinii, gravidele se pot confrunta cu senzatia de prea plin, dar si cu constipatia. Daca pentru prima problema e suficient sa mananci putin si des, pentru a doua, e nevoie sa iti modifici putin stilul de viata si regimul alimentar.

Bea suficienta apa, include in dieta mai multe alimente bogate in fibre, asa cum sunt legumele si fructele, si fa miscare, daca medicul iti permite. Sarcina nu e o boala, deci nu inseamna ca esti consemnata la pat. Aceste cazuri sunt unele speciale. Insa, daca medicul iti permite, fa exercitii usoare in fiecare zi si asigura-te ca nu stai prea mult pe scaun.

Statul prea mult pe scaun si constipatia care se prelungeste pentru mai mult timp pot sa duca si alte probleme de sanatate, hemoroizii fiind cea mai comununa dintre acestea.

Greturile din timpul sarcinii

Chiar daca greturile nu au neaparat cauze digestive in timpul sarcinii, manifestarile acestea neplacute (greturi si varsaturi) pot fi ameliorate in cazul in care consumi ceai de ghimbir. Acesta poate fi consumat ata cald, dar si rece, ceea ce il face potrivit pentru orice anotimp. Este unul dintre ceaiurile permise si chiar recomandate in timpul sarcinii si care poate rezolva cu succes problema cu care se confrunta cele mai multe femei insarcinate: greata.

Totusi, indiferent de problema cu care te confrunti in sarcina, asigura-te ca te consulti cu medicul tau pentru orice problema sau neplacere. Doar el e in masura sa iti recomande orice tratament, inclusiv nemedicamentos. Nu uita ca, uneori, plantele nu ne sunt prieteni si exista o multime de ceaiuri sau produse pe baza de plante care nu sunt permise in timpul sarcinii.