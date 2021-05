Prezenta ambilor parinti in viata copiilor are un rol foarte important in dezvoltarea armonioasa a acestora si contribuie la formarea micutilor. In momentul in care adultii decid sa se separe, primii care au de suferit de pe urma acestui lucru sunt cei mici. Acestia nu doar ca vor fi afectati din punct de vedere emtional si psihologic, ci vor intampina probleme chiar si in societate, in comunicarea cu alti copii sau chiar la scoala sau la gradinita. Vezi mai jos cum ii afecteaza divortul parintilor pe copii.

1. Cei mici capata frici si frustrari

Atunci cand unul dintre parinti apeleaza la un avocat pentru divort in Cluj sau in tara pentru a intocmi un proces de divort, copilul este cel care va simti cel mai mult efectele negative ale separarii. Cei mici vor simti ca acesta ii abandoneaza sau ca nu il vor mai vedea niciodata, lucru care le va crea o frica interioara de a pierde persoanele dragi.

Totodata, acest lucru le va aduce si frustrari, pentru ca nu se vor mai putea bucura la fel ca ceilalti copii atunci cand vor avea serbari la scoala sau va fi ziua lor de nastere. Si vina este un alt sentiment pe care copii il pot simti atunci cand parintii decid sa se separe. De multe ori, conflictele din familie apar din cauza copiilor si neintelegerilor asupra modului in care acestia isi desfasoara activitatile, lucru care poate duce chiar si la divort.

2. Copiii aleg sa se interiorizeze

Lipsa unui parinte in viata copiilor ii poate face pe acestia sa se interiorizeze si sa nu mai comunice deschis cu cei din jur. Acestia pot deveni timizi, deprimati si anxiosi, mai ales din prisma faptului ca nu mai are parte de aceiasi atentie din partea parintilor. Este cunoscut faptul ca cei mici sufera foarte mult in momentul in care parintii se despart, tocmai de aceea este foarte important ca in tot acest timp sa ai discutii si activitati dese cu acestia. Acest lucru ii va face sa nu se simta singuri si neglijati.

3. Isi schimba comportamentul si obiceiurile

Suferinta creata de divortul parintilor ii poate face pe cei mici sa aiba un comportament anormal la scoala sau la gradinita, dar si in ceea ce priveste alimentatia. Acestia adopta obiceiuri alimentare nesanatoase care duc apoi la o crestere in greutate greu de controlat. O alta problema cu care s-ar putea confrunta este lipsa somnului. Din cauza divortului, unii copii se confrunta cu regresul sau au cosmaruri noaptea, lucru care le afecteaza odihna si, in acelasi timp, sanatatea.

4. Imprumuta din comportamentul unuia dintre parinti

Unii dintre copiii care au parintii separati pot lua unele obieceiuri de la parinti si pot dezolva comportamente care duc la agresivitate sau la consum de alcool sau droguri. Si inceperea vietii sexuale premature poate fi un efect negativ al divortului, mai ales daca mama nu comunica deschis cu fiica si nu are o relatie de prietenie cu aceasta.

5. Refuza sa mai acorde importanta scolii

Atunci cand afla de divortul parintilor, copiii aleg sa isi arate supararea si frustrarea prin diferite actiuni, fie prin rezultatele slabe la scoala, fie prin implicarea in cercuri vicioase care ii supun la riscuri. Aceaste situatii sunt foarte intalnite atat in randul copiilor de pana la sase ani, cat si la adolescenti. Modul in care acestia actioneaza e o forma de a le spune parintilor ca se simt neglijati si deprimati, insa acest lucru le poate afecta educatia pe termen lung.

De aceea, atunci cand urmeaza sa intentezi un proces de divort, este important ca mai intai sa-ti pregatesti copii si sa te asiguri ca acestia nu vor simti efectele negative in urma separarii de partener. Acorda-le atentia de care au nevoie si timpul necesar pentru a nu simti ca parintii nu mai locuiesc in acelasi loc si nu se mai pot bucura de tot ce inseamna familie.