Uniunea Europeana isi propune sa adopte noi atributii prin care sa penalizeze marile companii din domeniul tehnologiei. Pana la sfarsitul anului, liderii Comisiei Europene urmeaza sa propuna noi reguli, numite Digital Services Act, prin care sa creasca responsabilitatile platformelor de socializare si raspandirea continutului incarcat in mediul online.

Acest plan ii va forta pe gigantii tehnologiei sa isi imparta sau sa vanda anumite operatiuni europene, mai ales daca ei domina piata si ameninta concurenta mai mica sau chiar clientii.

Intr-un interviu acordat pentru Financial Times, comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton a afirmat ca masurile vor fi puse in vigoare doar in cazurile extreme, dar si ca includ posibilitatea excluderii complete a marilor companii din domeniul tehnologic de pe piata unica.

Uniunea Europeana doreste concurenta loiala

Si capitala Belgiei, Bruxelles, are in plan un sistem de raiting care sa le permita utilizatorilor sa analizeze comportamentul companiilor din domenii ce vizeaza respectarea impozitelor si viteza cu care se elimina continutul ilegal.

Adjunctul general al departamentului de concurenta al Comisiei Europene, Cecilio Madero Villarejo, afirma ca organismele UE de reglementare antiturst iau in calcul reglmentari foarte drastice ce vizeaza marile companii precum sunt Google, Facebook, Apple etc. Acest lucru se va intampla din cauza faptului ca acestia doresc sa asigure o concurenta loiala si echitabila intre companii, fie ca sunt mici, fie ca sunt mari.

Cum vor fi afectate marile companii de reglementarile aduse de UE

Companiile cele mai afectate de aceste noi reguli sunt Google, Apple, Amazon si Facebook. Acestea se afla sub atenta analiza a membrilor din Comisia Europeana, mai ales dupa ce concurentii acestora au acuzat ca sunt exclusi de pe piete importante in acest domeniu. Atunci cand se intampla acest lucru, Comisia Europeana, de obicei, cere companiilor incetarea practicilor anticoncurentiale.

In acest fel, marile companii vor trebui sa respecte cu strictete noile reglementari impuse de Uniunea Europeana pentru a nu li se suspenda in totalitate activitatea pe piata tehnologiei.