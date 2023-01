Shakira (45 de ani) și-a exprimat foarte clar sentimentele, la șase luni după despărțirea de fostul fotbalist Gerard Piqué (35 de ani), notează click.ro.

La câteva zile după ce cântăreața a doborât recorduri cu piesa „Out of Your League” – despre care se crede că este scrisă pentru tatăl copiilor ei, care a înșelat-o pe artistă cu studenta Clara Chia Marti (23 de ani), un ziar spaniol a relatat că ea a pus o păpușă vrăjitoare pe balconul casei sale din Barcelona, îndreptată direct spre vila fostei sale soacre, Montserrat Bernabeu.

Și în piesa „Out of Your League” ce a doborât recorduri YouTube – al cărei videoclipul a fost vizionat de peste 63 de milioane de ori în 24 de ore – cântăreața, care are o avere de 300 de milioane de dolari, a ales să includă în versuri câteva cuvinte despre mama lui Pique, mai scrie sursa citată: „M-ai lăsat vecină cu soacra, cu presa la ușă și datorii la Fisc.”

