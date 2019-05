Actriţa Ioana Ginghină (41 de ani), despre care s-a zvonit că divorţează de Alexandru Papadopol (44 de ani), a fost prezentă miercuri seară la un eveniment cu ştaif, prilej cu care a povestit reporterilor Click! despre viaţa personală, aflată acum într-un moment de cumpănă, dar şi despre carieră. Cunoscută din telenovelele „Inimă de ţigan” şi „O grămadă de caramele”, Ioana Ginghină a evitat, momentan, cu diplomaţie, să-şi spele rufele în public.

Click!: Bună, Ioana! Ce mai faci?

Ioana Ginghină: Am ieşit cu o prietenă la un eveniment special la care încerc să nu lipsesc an de an.

Se zvoneşte că ai probleme în căsnicie şi că vei divorţa de Alexandru Papadopol.

Momentan nu vreau să spun mare lucru, viaţa nu e aşa roz, să zicem că suntem la punctul culminant. În primul rând trebuie să-mi protejez copilul şi până nu vor fi lucrurile bine puse la punct, nu voi face mari declaraţii. Ruxi se duce la şcoală şi nu ştiu ce vor zice copiii acolo după ce au apărut informaţii despre noi. De asta vreau să mă abţin şi dacă vreau să sparg această „bubă”, o voi face după ce se termină şcoala. Mai sunt patru săptămâni şi iau copiii vacanţă. Ca să o protejez pe Ruxi, pentru că, mamă fiind, te gândeşti prima oară la copil.

