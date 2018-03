Majoritatea proprietarilor de afaceri mici trebuie sa isi creeze un plan de afaceri inainte de a demara business-ul. De aceea, ne-am gandit sa iti venim in ajutor cu idei privind realizarea planului de afaceri, care sa te ajute in demersul tau. Aste deoarece un plan de afaceri te va ajuta sa iti creezi mai usor strategia si planul de investitii pentru afacerea ta.

Totusi, realizarea unui plan de afaceri de la zero nu e la fel de simpla precum adaptarea unor planuri deja create.

Insa cel mai util ar fi sa realizezi un plan de afaceri potrivit pentru afacerea ta si nu doar sa preiei bucatele din modelele altora. Chiar si asa, un model de plan de afaceri te va ajuta sa ai viziune asupra a ceea ce trebuie sa faci pentru business-ul tau.

Planul de afaceri te va ajuta sa iti raspunsi la cateva intrebari: ce tactici de marketing vei folosi? Ce fel de echipa de conducere trebuie sa ai pentru a avea succes? Cum se diferentiaza afacerea de concurenta?

Iata ce trebuie sa ai in vedere pentru elaborarea unui plan de business:

1. Descrierea business-ului

Aceasta etapa te va ajuta sa iti cunosti mai bine afacerea si sa identifici nisa, industria, posibilitatile viitoare. De asemenea, aici vei vorbi despre produse sau servicii pe care le vei dezvolta sau care iti vor afecta business-ul.

2. Strategii de marketing

Ai nevoie de o strategie de marketing pentru promovarea si cresterea afacerii. Prin urmare, planul de afaceri trebuie sa contina si detalii despre aceasta.

3. Analiza competitiei

Trebuie sa vezi cu ce poti veni nou in comparatie cu competitia ta. Care sunt punctele forte si slabe, ce imbunatatiri poti tu sa aduci, pentru a avea succes.

4. Plan de dezvoltare

Dezvoltarea unei companii este esentiala. Chiar daca pornesti de la zero, vei avea nevoie de un plan de dezvoltare, care sa te ajute sa iei cele ma bune decizii in acest sens. Nu trebuie sa lasi compania in bataa vantului, ci sa ai o strategie, un plan pe care sa il urmezi.

5. Plan financiar

E clar ca partea financiara este extrem de importanta. Aceasta te va ajuta sau te va limita in dezvoltare sau in punerea in aplicare a planului de marketing si promovare. Tot aici vei stabili bugetul pentru necesarul afacerii tale: sediu, angajati, materie prima etc.

