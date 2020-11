Te-ai intrebat recent cum vor trece asistentii vocali dincolo de rolul traditionalist al interogarilor de cautare in viitor? Asistentii vocali devin o parte esentiala a vietii noastre de zi cu zi. Astazi suntem utilizatori obisnuiti ai Google Voice Assistant, Amazon Alexa, Siri si multe altele. Dispozitivele Alexa si cele care folosesc inteligenta artificiala se dovedesc a fi cu adevarat facile nu numai in locuinte, unde sunt incarcate prin intrerupatoare Alexa, ci si pentru masina.

Ne place sa folosim asistentii vocali acasa si pe telefoanele mobile, dar daca esti in situatia de a conduce mult, s-ar putea sa te intrebi care sunt cele mai bune accesorii auto care permit folosirea asistentilor Amazon Alexa sau Google Assistant in timpul unei calatorii. Iata ce gadgeturi pentru masina iti permit folosirea boxelor inteligente.

1. Dispozitiv pentru sustinerea telefonului

Acest dispozitiv va tine in siguranta smartphone-ul si il va mentine in campul vizual in timp ce conduci, asa cum o fac toate dispozitivele de acest gen, insa cel de la Amazon mai are si un alt avantaj. Amazon Alexa este incorporat, astfel incat sa poti accesa asistentul vocal din aplicatia de pe telefonul tau fara maini, fara a fi nevoie sa atingi sau sa deblochezi dispozitivul in timp condusului. In acest fel, ii poti cere lui Alexa sa redea muzica, sa raspunda la intrebari sau sa afiseze indicatii pe ecran.

2. Dispozitiv de incarcare a telefonului

Daca masina ta nu detine Android Auto sau Apple Car Play, acest dispozitiv poate fi de mare folos pentru tine, pentru accesul inteligent hands-free. Se conecteaza pur si simplu la bricheta / portul de alimentare si iti permite sa interactionezi cu aplicatiile Roav si Alexa de pe telefon folosindu-ti doar vocea. Un bonus este faptul ca are doua porturi de incarcare USB-A, astfel incat sa iti poti mentine telefonul alimentat in timp ce il folosesti.

3. Amazon Echo Auto

Echo Auto este prima solutie creata de catre Amazon pentru a aduce functionalitatea Alexa oricarei masini. Echo Auto se conecteaza la Alexa prin intermediul aplicatiei Alexa din telefon si se reda prin difuzoarele masinii tale prin intrare auxiliara sau conexiunea Bluetooth a smartphone-ului. Echo Auto functioneaza si cu modul Auto in aplicatia Alexa, care transforma telefonul intr-un afisaj inteligent, usor de condus, optimizat pentru utilizare in vehicul. Text este mare, vizibil, comenzi usor de atins si comenzi rapide pentru destinatiile, contactele si muzica preferata, pentru a-ti facilita navigarea. In acest fel poti ramane conectat si te distrezi in timp ce conduci.

4. Dispozitiv pentru folosirea hartii

Pentru ca atunci cand pornesti spre o destinatie noua de cele mai multe ori te lasi ghidat/a de GPS, Google a creat un dispozitiv care sa te ajute sa vezi exact unde trebuie sa ajungi. Acesta este unul dintre cele mai populare si accesibile display-uri de infotainment pentru conducatorii auto. Poate functiona cu Android Auto sau Apple CarPlay si este conducta perfecta pentru Asistentul Google. Poti accesa aplicatiile din telefonul tau precum YouTube, Waze sau Google Maps la o simpla atingere sau doar printr-o comanda vocala.

Indiferent daca preferi interactiunea cu Amazon Alexa sau Google Assistant, vestea buna este ca exista dispozitive si accesorii care iti permit sa le folosesti in conditii de siguranta in timp ce esti la volan.