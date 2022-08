Copilul tau de trei ani iubeste timpul de baie si pare incantat de viitoarea vacanta pe plaja, dar, cand ajungeti acolo, intepeneste pe tarm si nu vrea sa intre in apa nici macar cu varful degetelor? Sau, poate ca atunci cand era mic adora sa se joace intr-o piscina pentru copii, dar acum numai simpla mentionare a acesteia il face sa strige un “Nu!” rasunator si categoric?

Daca iti suna familiare astfel de scenarii, sa stii ca nu este un caz izolat. Este ceva obisnuit ca prichindeii sa dezvolte din senin frica de apa, iar parintii sa se simta fustrati si neajutorati, nestiind cum sa ii ajute sa o depaseasca. Din fericire, exista mai multe metode la care poti apela si este bine sa actionezi din timp pentru a nu permite aceste temeri sa persiste si la varste mai inaintate.

Care sunt cauzele fricii de apa in copilarie?

La prima vedere, se poate da vina pe imaturitate in dezvoltare. Bebelusii nu constientizeaza intotdeauna apa ca fiind un motiv de teama si, de aceea, ei se bucura de baita si se joaca in cada, in lac sau in piscina. Insa, pe masura ce cresc, este ceva obisnuit ca prichindeii sa inceapa sa constientizeze ca apa poate fi periculoasa si sa ajunga sa se teama de aceasta.

Primii ani de viata, de la 2 – 3 ani si pana la varsta prescolara, reprezinta perioada in care apare aceasta frica, lucru care se poate intampla brusc cand el constientizeaza cat de vast este bazinul de apa sau cat de periculos poate fi. Totusi, ei sunt la varsta cand nu pot rationaliza aceste temeri. Nu au inca experienta de viata pentru a sti ca ceea ce este mare nu este si periculos.

Unii copii sunt capabili sa treaca peste aceste frici mai usor decat altii. Totusi, daca micutul a avut o experienta mai putin placuta cu apa, temerile sunt mai mari si ii va fi mai dificil sa le depaseasca singur. De asemenea, este posibil ca unii copii sa nu fi trecut printr-o experienta neplacuta in apa, dar sa se fi simtit incomod la un moment dat pentru ca le-a intrat apa in nasuc sau in ochi. Acesta poate fi un alt motiv pentru care pot deveni reticenti si nu vor sa mai intre in apa.

De asemenea, un copil care are probleme de procesare senzoriala poate intampina dificultati cu apa, nisipul si zgomotele puternice si va dezvolta o teama fata de toate acestea.

Modalitati prin care poti ameliora frica de apa a copilului tau

Chiar daca te vei simti frustrat si nu vei intelege de unde vine frica de apa a copilului tau, este recomandat sa abordezi o atitudine calma si empatica si sa ii arati copilului ca ii respecti sentimentele. Daca vei alege sa il fortezi sa intre in apa, nu vei reusi decat sa inrautatesti situatia, amplificandu-i temerile.

Iata cateva modalitati si sugestii pentru a-l ajuta pe copil.

Imersia treptata

Permite-i copilului sa se obisnuiasca trept cu apa. Poate ca in prima zi isi va baga in apa doar degetele de la picioruse, a doua zi va intra pana la genunchi, apoi pana la brau. In acest mod sunt sanse mari ca dupa doar cateva zile sa nu mai poti sa il scoti din apa. Unii copii au nevoie de mai mult timp pentru a se simti confortabil, asa ca nu il impinge si nici nu il arunca in apa!

Foloseste accesorii de inot amuzante

Ochelarii de protectie colorati, aripile pentru inot cu personajul lor preferat, o vesta de salvare sigura si robusta sau un colac superb – toate sunt accesorii de inot care il pot ajuta pe copilul tau sa isi invinga teama de apa. Multi copii se simt mai confortabil si mai in siguranta daca intra in apa cu echipament de inot.

Totusi, oricat sunt de distractive, aceste articole nu sunt doar jucarii, ci elemente de siguranta si trebuie alese cu atentie. Nu este de ajuns doar sa creeze un sentiment de siguranta, ci trebuie sa si functioneze!

Ofera-i lectii de inot cu un instructor

Sunt sanse ca unii copii sa fie mai receptivi la ce le spune un strain, decat la ceea ce ii spun parintii. In aceste cazuri, un instructor de inot amabil si rabdator poate face minuni. In plus, el are si experienta cu copiii care se tem de apa si stie toate trucurile posibile pentru a-i ajuta.

Intra cu el in apa

Multi copii se simt mai confortabil daca parintii intra cu ei in apa. Poate dura cateva zile in care va fi necesar sa faci acest lucru, dar, cu rabdare, tinandu-l de mana sau ajutandu-l sa pluteasca confortabil la suprafata, sunt sanse sa il ajuti sa isi depaseasca frica de apa. Fii mereu la distanta de un brat de el si supravegheaza-l cu atentie – orice disconfort si inconvenient pot fi daunatoare acum.

Micutul tau se teme de apa? Daca da, ce metode ai folosit pentru a-l ajuta si in ce masura au dat rezultate?