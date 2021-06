Relatiile cu cei din jur sunt foarte importante pentru dezvoltarea corecta si cat mai eficienta a copiiilor, in special in cazul comunicarii cu cei de varsta lor. Orice copil are nevoie sa lege relatii de prietenie cu alti copii de varsta lui, cu care sa isi petreaca timpul liber sau sa realizeze diferite activitati.

Dar ce se intampla atunci cand copilul tau fie este mai timid, fie are o problema in a-si face prieteni noi? Este important sa observam acest lucru si sa comunicam deschis despre ceea ce il face sa fie mai reticent in a lega noi prietenii. In unele cazuri, copilul are nevoie de ajutorul tau si poti veni in sprijinul sau tinand cont de metodele de mai jos:

Incurajeaza-l, dar nu incerca sa il fortezi

Ceea ce poti face ca parinte destul de important este sa il incurajezi sa intre in discutie cu alti copii de varsta lui, cu care probabil descopera ca are ceva in comun. Nu trebuie insa sa incerci sa il fortezi sa faca asta, cel mai bine lasa-i timp sa socializeze asa cum doreste el.

Propune-i iesiri la munte sau la mare si cu alti copii

Majoritatea copiilor sunt incantati si asteapta cu nerabdare sa mearga in tabere de vara pentru copii atat vara, cat si in timpul iernii. Cu toate acestea, daca este mai retras, copilul tau va ezita sa fie entuziasmat referitor la acest lucru. Insa este posibil ca daca va avea macar o data o astfel de iesire sa fie mai deschis sa isi faca prieteni noi.

Nu il lasa sa se joace mereu singur

Chiar daca ca si parinte esti multumit sa iti vezi copilul ca sta linistit in casa, nu trebuie sa lasi lucruri asa. Copiii au nevoie de socializare si cu alti copii de varsta lor si este momentul sa mergeti in vizite la prieteni care au copii si ei sau sa ii propui sa se joace cu vecinii pe care ii aveti in bloc sau in cartier.

Inscrie-l la cursuri recreative si distractive

Indiferent daca scopul principal al unui curs este acela de a invata lucruri noi si nu de a socializa cu ceilalti participanti, atunci cand copilul tau incepe sa faca parte dintr-o comunitate va putea incepe sa relationeze cu cei din jurul. Acest lucru se va intampla si datorita faptului ca va trebui sa indeplineasca sarcinile cerute. Cu aceasta ocazie, copilul isi poate forma si noi prietenii.

Nu il critica atunci cand greseste

In cazul in care comportamentul sau nu a fost unul tocmai adecvat atunci cand a discutat pentru prima oara cu un copil pe care nu il cunostea, nu incerca sa il critici sau sa il judeci. Trebuie sa il inveti cum este bine sa reactioneze intr-un mod cat mai educativ si prietenesc. Un copil cu probleme de integrare se va simti mai nesigur si fara incredere in sine daca este criticat.

Observa-l atunci cand interactioneaza si cu alt copii

Daca a reusit sa faca acest pas este indicat sa observi cum interactioneaza cu acei copii, cum vorbeste, ce gesturi are si daca are probleme in comportament sau totul decurge normal cu acestia. Astfel vei invata mai multe despre copilul tau si vei stii cum sa comunici cu el ulterior.