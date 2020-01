Promovarea online a devenit in ultimii ani o necesitate pentru afaceri. Chiar daca nu ai un magazin online, ci un restaurant sau o sala de sport, spre exemplu, daca nu te promovezi online, pierzi constant o multime de potential clienti.

In 2020, peste 9 milioane de romani au Facebook. Iar in medie, peste 50% dintre romanii cu acces la internet folosesc acest instrument pentru a se informa. Asta in timp ce 42% dintre romani au cumparat cel putin odata un produs de pe un magazin online, potrivit INS.

Asadar, potentialul de promovare online si de dezvoltare a unei afaceri cu ajutorul internetului este unul enorm. Daca spui „NU” promovarii online, teoretic, spui „NU” la 4 din 10 potentiali clienti, conform acestor date.

Toate aceste oportunitati de promovare au creat insa din mediul online un mediu extrem de concurential. Concurenta este uriasa pe internet, iar costurile de promovare cresc semnificativ de la an la an.

Cum poti totusi sa iti promovezi afacerea in mediul online, cu un buget accesibil?

Iata o modalitate eficienta de promovare online in 2020

Comunicatele de presa reprezinta o modalitate extrem de simpla si eficienta de a te face vizibil in 2020. Ce sunt aceste comunicate si cum functioneaza ele?

Acestea sunt articole pe care companiile le trimit jurnalistilor pentru a-i anunta ca o anumita informatie are valoare de stire. Comunicatele de presa pot contine diferite informatii despre o companie, despre un eveniment sau despre diverse proiecte.

Prin intermediul unui astfel de comunicat iti poti face si tu afacerea vizibila. Poti redacta un comunicat ori de cate ori lansezi un nou produs, organizezi un eveniment sau se intampla o activitate importanta in firma ta.

Ba mai mult, in era digitala au aparut o multime de platforme online pentru comunicate de presa. Acestea permit acum postarea directa a comunicatelor, fara a fi necesar sa le mai trimiti tu catre jurnalisti.

O astfel de platforma este si site-ul Comunicate-PR.ro.

Un astfel de site te poate ajuta sa iti faci reclama, postand online diferite informatii despre afacerea si activitatea ta. Astfel informatia ajunge mult mai usor la public, iar tu poti beneficia de vizibilitate sporita in mediul online.

Descopera pachetele de comunicate disponibile pe Comunicate-PR.ro

Prin intermediul site-ului Comunicate-PR.ro iti poti promova afacerea extrem de simplu, cu un buget accesibil. Site-ul iti pune la dispozitie 4 tipuri diferite de abonamente.

Poti alege intre un abonament lunar, un abonament la 6 luni sau unul anual. Insa poti alege si un pachet separat de 10 articole, daca te avantajeaza mai mult aceasta varianta.

Pentru pachetul lunar poti publica pana la 30 de comunicate sau articole online, iar fiecare material poate contine o poza si maxim 3 link-uri. Toate acestea pentru suma de 99 RON.

Afacerea ta va capata rapid vizibilitate, comunicatele publicate fiind preluate automat si pe o retea de site-uri partenere: Woman2Woman.ro, afaceri-si-leadership-feminin.ro, PR2Advertising.ro si Profitinfo.ro.

In plus, vei avea parte si de imbunatatirea autoritatii domeniului tau online, datorita link-urilor ce fac trimitere catre site-ul afacerii tale. Asadar, castigi vizibilitate si ai parte de imbunatatirea autoritatii site-ului, un avantaj SEO considerabil, pentru doar 99 RON.

Abonamentul de 6 luni iti ofera posibilitatea de publicare a maxim 180 de comunicate cu poza si maxim 3 link-uri. Acestea vor fi vizibile, la fel ca si in cazul primului pachet, pe reteaua de site-uri partenere. Iar costul acestui pachet este de 525 RON.

Iar pachetul cel mai avantajos este cel de 12 luni. Acesta iti ofera oportunitatea, pentru doar 895 RON, sa iti promovezi afacerea prin intermediul a maxim 365 de comunicate sau articole cu poza si 3 link-uri. Si aceste articole vor fi vizibile in randul site-urilor partenere.

Asadar, cu ajutorul Comunicate-PR.ro ai ocazia sa-ti promovezi afacerea cu un cost extrem de accesibil. Cu mai putin de 200 de euro poti obtine pana la 1000 de link-uri noi catre site-ul tau, daca alegi pachetul de 12 luni.

Din punct de vedere SEO, aceasta este o oferta de nerefuzat. Imagineaza-ti si cati potentiali clienti ar afla cu ce te ocupi si care sunt serviciile oferite de compania ta, publicand pe site 365 de articole.

Iar daca nu doresti un volum atat de mare de comunicate, poti alege oricand pachetul separat. Acesta iti propune publicarea unui numar de 10 articole, pe care le poti folosi timp de 6 luni de la efectuarea comenzii. Fiecare articol va contine, la fel, o poza si maxim 3 link-uri si va fi vizibil si pe site-urile partenere, la fel ca in cazul celorlalte pachete.

Insa acest pachet separat contine un avantaj suplimentar. Nu trebuie sa te ocupi tu de redactarea articolelor. Acestea vor fi scrise direct de catre redactorii platformei.

Promovare pentru un an intreg, cu mai putin de 200 de euro

Indiferent ce idei de afaceri ai sau in ce domeniu activezi, o astfel de oferta iti va aduce cu siguranta o multime de beneficii. Promoveaza-ti si tu afacerea pentru un an intreg, cu un buget mai mic de 200 de euro!