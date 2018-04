Sute de parinti se axeaza din ce in ce mai mult pe tehnica de reflexoterapie si pe masaj pentru a ameliora starile de stres si perioadele in care copiii nu se pot opri din plans. Din ce in ce mai multi parinti apeleaza la masaj chiar si pentru a ajuta bebelusii.

Exista nenumarate studii de specialitate care releva faptul ca masajul reflexoterapeutic este extrem de benefic in cazul bebelusilor. In plus, acesta nu are niciun efect advers, fiind potrivit chiar si pentru copiii de 3 – 6 luni.

Care sunt cele mai cunoscute trucuri de reflexoterapie pentru calmarea bebelusilor din plans?

Reflexoterapia este arta veche de a folosi punctele de presiune de pe tot corpul (dar in special din talpa) pentru a usura durerea. Aceasta poate fi o alternativa naturala pentru cei care doresc sa atenueze durerea si sa elimine toxinele din corp. Oamenii cauta sa-i ajute pe copiii lor prin reflexoterapie, mai ales atunci cand vine vorba de copii mici care se adapteaza inca la a fi in noua lor lume.

De asemenea, expertii in masaj remarca faptul ca, inainte de a incepe un masaj, bebelusul ar trebui sa fie relaxat. Iata TREI modalitati principale de a va ajuta copiii in acest sens:

1) Dureri de cap si dureri de dintisori: bebelusii vor avea adesea dureri de cap si de dinti, iar durerile de cap se pot trage de multe ori din durerile de dinti. Daca observati ca micutul are aceste dureri, masati varfurile degetelor de la picioare. Este important faptul ca acest lucru se poate face si in timpul somnului.

2) Durerea sinusala: Durerea sinusala poate fi enervanta chiar si la un adult, dar pentru bebelusii care nu au mai experimentat-o niciodata inainte, poate fi o agonie pura. Pentru usurare, masati centrul inferior al degetelor copilului. Aplicati o presiune usoara pentru a oferi o senzatie de calmare a durerii. Veti face copilul sa se opreasca din plans in mai putin de un minut.

Cele mai des intalnite dureri la bebelusi – Reflexoterapia produce un efect magic

3) Durerea abdomenului (superioara si inferioara): pentru constipatie, arsuri la stomac si indigestie, chestiuni cu care copilul se confrunta extreme de des, masați spatiul dintre mijlocul piciorului copilului si pernutele picioarelor. Daca micutul are dureri de la paraziti si balonare in intestinul inferior, masati intre mijlocul picioarelor si pe suprafata calcaiului.

Daca veti utilize aceste mici trucuri de reflexoterapie si veti respecta schema de masaj intocmai asa cum este detaliata de catre specialisti, copilul va avea imediat o stare mai buna, va renunta la plans si durerea va disparea din viata sa, lasandu-l sa doarma, sa se relaxeze si sa traiasca linistit.