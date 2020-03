Poate cea mai raspandita maladie a vremurilor, stresul imbolnaveste umanitatea atat fizic, cat si psihic. In contextul pandemiei cu nul coronavirus, e cu atat mai important sa invatam cum ne gestiona stresul si sa stim cand si cat e cazul sa ne ingrijoram.

In contextul extinderii COVID-19 la nivel mondial si al apartiei acestuia si in tara noastra, “in ultimele saptamani, stresul a fost imposibil de evitat pentru cei mai multi dintre noi”, spune medicul psihiatru, Carmen Vochescu in acest articol. Totusi, medicul subliniaza ca o stare de alerta moderata e de preferat in locul indiferentei si fricii extreme, panicii.

Stresul ne imbolnaveste psihic si fizic

Sresul scade imunitatea

Asa cum arata si nimh.nih.gov, stresul la care suntem supusi pentru perioade mai lungi de timp pot duce la scaderea imunitatii si la aparitia unor boli grave.

Scaderea imunitatii se poate traduce si pin rezistenta scazuta la boli si virusuri. Asta inseamna mai multe raceli si rezistenta scazuta in fata gripei, chiar si in cazul in care vom respecta regulile de igiena: spalatul des pe maini, pastrarea distantei fata de persoane care prezinta simptome de afectiuni respitatorii sau evitarea aglomeratiei.

Stresul cauzeaza probleme digestive

Manifestarile fizice ale stresului pot fi extrem de neplacute si ne pot ingrijora suplimentar. De la tremuraturi, nod in gat, ameteala, probleme de somn si pana la dureri de cap, dificultati in respiratie, pana la greata, voma si diaree, stresul se poate manifesta extrem de zgomotos si neplacut. In plus, orice manifestare violenta in aceasta perioada ne poate duce cu gandul la boli mai grave si ne poate amplifica frica si stresul la care suntem deja supusi.

Stresul poate cauza boli fizice grave

Stresul prelungit poate duce la apartia unor probleme grave de sanatate. Printre acestea se numara: bolile cardiovasculare, aparitia hipertensiunii arteriale, dar si diabet. Asa cum putem observa, aceste boli reprezinta sunt deja miintite ca afectiuni preexistente in cazul manifestarilor severe ale bolilor gripale, inclusiv ale infectiei cu COVID-19. Prin urmare, gestionarea si scaderea stresului ne pot ajuta sa luptam mai usor impotriva acestor afectiuni.

Scapa de stres prin sport si tehnici de relaxare

Exercitiile fizice, inclusiv cele 30 de minute de miscare pe zi, ne pot ajuta sa scadem niivelul de stres. Chiar daca in aceasta perioada se recomanda evitarea aglomeratiei, deci mersul la sala nu e recomandata, plimbarile in cartier si exercitiile fizice in confortul casei ne pot ajuta mult.

Aditiona, iata si cum poti sa scapi rapid de stres prin 8 tehnici simple de relaxare.

De asemenea, nu uita de activitatile care iti plac si de care nu ai avut timp in ultima vreme. Gateste retete culinare sanatoase si distreazate incercand retete noi, care te vor ajuta si sa lupti impotriva stresului, dar si impotriva bolilor. Nu uita ca sanatatea se regaseste si in farfurie.

Fa curatenie si igienizeaza-ti locuinta. Curatenia ne ajuta sa ne relaxam si sa ne limpezim mintea, iar in acest context, igienizarea ne va ajuta si sa stam departe de microbi si virusuri.

Vezi filme si documentare care te pot relaxa si asculta muzica referata. Nu doar ca vei scadea nivelul de stres, dar vei afla lucruri noi si utile.

Fa cursuri online, care te ajuta sa iti imbunatatesti cunostintele. Sa stai acasa nu inseamna doar sa te feresti de virus si sa ii protejezi pe ceilalti, ci si sa te dezvolti. Cand criza va trece, vei fi mai pregatit pentru job si vei fi mai util companiei pentru care lucrezi.