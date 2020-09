Ranile emotionale din copilarie isi pun adanc amprenta asupra vietii noastre de adult si cei mai multi dintre noi nu realizam asta. Nervozitate, frustrare, sentiment de umilinta? Multe dintre emotiile negative pe care le avem ca adulti sunt generate de traume din copilarie, care se activeaza in situatii similare. Mai multe detalii gasesti in acest articol.

Exista cinci rani ale copilariei: tradare, abandon, umilire, respingere si nedreptate. Acestea se reactiveaza de fiecare daca cand trecem prin situatii similare.

Ce provoaca trauma in copilarie? Orice situatie neplacuta sau pe care copilul o percepe ca fiind neplacuta ne poate provoca o trauma in copilarie.

“Orice experienta neplacuta poate fi traumatizanta, in functie de sensibilitatea si emotivitatea subiectului (copilului), dar si in functie de intensitatea episodului traumatic.” , spune Sorin Lucaci, psiholog si lector la Fundatia Calea Victoriei.

Chiar daca uitam experientele care ne-au traumatizat, atunci “cand sunt apasate anumite butoane, rana emotionala iese la suprafata din subconstient”, spune psihologul.

In plus, daca emotiilepe care le ai la maturitate iti afecteaza negativ viata sau daca nu reusesti sa ai relatii bune si sanatoase cu cei din jur, ar putea fi vina traumelor din copilarie. In acest caz, ar trebui sa ceri sfatul specialistului.

Primul pas pentru rezolvarea efectelor acestor traume este constientizarea emotiei. Asa cum spune si Cristina Lotru, coach si lector al Fundatiei Calea Victoriei, “a gestiona emotiile negative inseamna a le recunoaste, a le numi, acccepta si transforma.”

De asemenea, anxietatea, frica exagerata, patologica, care poate sa devina o problema in viata personala si in cea profesionala poate avea ca radacini tot traumele din copilarie. Una dintre principalele afectiuni ale omului modern, anxietatea, poate fi gestionata, insa, cu ajutorul tehnicilor pe care le poti invata in terapie.

Si in acest caz, pe langa interventia terapeutului, exista o serie de tehnici de relaxare pe care le putem folosi.