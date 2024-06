Vara și-a intrat pe deplin în drepturi și valurile de căldură se răsfrâng, stabilind temperaturi ridicate record în unele regiuni. Zilele fierbinți cu transpirație în exces, reprezintă starea potrivită pentru deshidratare. Într-o zi caniculară, o persoană normală poate pierde prin transpirație și 1,5 litri de apă într-o oră, în timp ce un sportiv poate pierde până la 3 litri pe oră în timpul exercițiilor fizice. Această pierdere de apă poate interfera cu cât de bine funcționează organismul și poate afecta starea de spirit și concentrarea chiar și după doar 1% deshidratare.

Apa de băut este cea mai simplă modalitate de rehidratare, insă multe băuturi pot fi hidratante. De asemenea, este esențial să aveți o dietă echilibrată, să introduceți electroliții atunci când este necesar și să beți apă regulat dacă petreceți mult timp afară în căldură.

Pe măsură ce temperaturile cresc, menținerea corpului hidratat și bine hrănit devine esențială. Cori Grămescu, nutriționist și instructor de pilates oferă câteva sfaturi și sugestii alimentare care ajută la menținerea hidratării pe parcursul verii, chiar dacă nu reușiți să beți suficientă apă.

„Hidratarea joacă un rol foarte important pentru funcționarea întregului organism, pentru un ten și pentru o piele frumoasă. Apa reprezintă aproximativ 60% din corp și aproximativ 80% din creier, așadar chiar și cea mai mică deshidratare poate afecta negativ modul în care funcționăm, de la nivelul de energie la digestie și chiar imunitate. Menținerea unui nivel optim de hidratare, va îmbunătăți, de asemenea, capacitatea corpului de a absorbi nutrienții, precum și funcționarea sănătoasă a tractului gastro-intestinal. S-a demonstrat că apa ajută la îmbunătătirea stratului cornos, stratul exterior al pielii. De asemenea chiar și o deshidratare ușoară este legată de mai multă oboseală, mai puțină concentare și o dispoziție mai scăzută. În plus, studiile arată că prin creșterea aportului de apă, adulții cu obezitate pot pierde în greutate și reduce grăsimea corporală. Cantitatea de apă de care are nevoie fiecare individ poate varia în funcție de nevoile personale din fiecare zi, însă recomandarea mea este să consumăm între 35-40ml de apă per kg/corp. O parte din aportul de apă poate proveni și din alimente, fructe, legume și lichide precum ceai din plante sau apa de cocos. Este important să beți suficientă apă zilnic, dar, mai ales în căldura verii, apa este vitală pentru a vă ajuta corpul să rămână sănătos și hidratat.”

Sfaturi pentru o hidratare optimă

Pe timpul verii, când temperaturile cresc semnificativ, hidratarea devine esențială pentru menținerea sănătății și a bunăstării generale. Apa joacă un rol crucial în funcționarea optimă a organismului, iar neglijarea consumului adecvat poate duce la diverse probleme de sănătate. Așadar, cum și cu ce ne hidratăm corespunzător?

„Cea mai simplă și eficientă modalitate de a rămâne hidratați este apa. Încearcati să beți minim 8 pahare de apă pe zi. Începeti prin a bea un pahar de apă în fiecare dimineață când vă treziți și un pahar înainte de culcare. Mai beți un pahar înainte de fiecare masă și 2 după antrenament. Pentru a vă asigura că beți apă pe parcursul zilei, optați pentru o sticlă reutilizabilă. Dacă nu vă place gustul și vreți ceva mai delicios, puteți opta pentru apă infuzată cu lămâie, lime, căpșuni, zmeură, busuioc, mentă, lavandă, castravete, etc. Apa de cocos este o modalitate naturală de rehidratare fiind bogată în electroliți precum potasiu. Ceaiurile din plante precum ceaiurile de mentă și mușețel pot fi savurate reci fiind răcoritoare și hidratante. Pentru a preveni deshidratarea, beți lichide treptat pe tot parcursul zilei.”

Alimente hidratante și bogate în nutrienți

Pe lângă apă, este important să aveți o dietă care să includă alimente bogate în apă, cum ar fi legumele și fructele care pot contribui la hidratarea organismului.

„Pepene verde: Compus în proporție de peste 90% din apă, pepenele verde este perfect pentru hidratare și oferă, de asemenea, vitaminele A și C; Căpșuni: Aceste fructe delicioase nu doar hidratează, ci sunt și pline de antioxidanți; Portocale: Cu un conținut de apă de aproximativ 87%, portocalele sunt o sursă bună de hidratare și vitamina C; Fructe de pădure: Afinele, zmeura și murele nu doar hidratează, ci sunt și pline de fibre și antioxidanți; Roșii: Bogate în licopen, un antioxidant puternic, și cu un conținut ridicat de apă, roșiile pot fi adăugate în salate, sandvișuri sau savurate ca gustare răcoritoare; Castraveți: Cu un conținut de apă de aproximativ 95%, castraveții sunt ideali pentru hidratare. Sunt răcoritori și pot fi adăugati în salate, sandvișuri sau mâncati de sine stătător; Dovlecei: Versatili și hidratanți, dovleceii pot fi trași la tigaie, puși la grătar, adăugați în salate sau spiralizați în tăiței; Ardei gras: Bogat în vitaminele C și A, aceste legume colorate sunt excelente pentru gustări sau pentru a fi adăugate în diverse preparate; Salată verde: Cu un conținut de apă de 95%, legumele cu frunze verzi precum salata verde sunt excelente în salate și sandvișuri. Puteți combina legume hidratante precum castraveți, salată verde și roșii cu un dressing ușor pentru o masă răcoritoare, de asemenea puteți opta pentru smoothie-uri nutritive și hidratante cu un amestesc de fructe precum căpșuni, pepene verde și un pumn de spanac cu puțină gheață și apă de cocos sau pentru legume la grătar delicioase, versatile și hidratante.”, recomandă Cori Grămescu.

Importanța apei în lupta împotriva celulitei

Celulita este o problemă comună care afectează multe persoane, în special femeile, iar apa joacă un rol esențial în combaterea acestei afecțiuni. „Hidratarea adecvată ajută la eliminarea toxinelor din organism și la menținerea unui metabolism eficient. Prin consumul suficient de apă, se îmbunătățește circulația sângelui și se reduce retenția de lichide, ceea ce poate ajuta la diminuarea aspectului de „coajă de portocală” caracteristic celulitei. Apa este esențială pentru regenerarea celulelor pielii și pentru menținerea unui aspect tânăr și sănătos. Lipsa apei usucă pielea și duce la apariția ridurilor.”

Sfaturi importante de prevenire a deshidratării

Băuturi precum cafeaua, sucurile carbogazoase, berea, vinul și băuturile alcoolice, limonada îndulcită cu zahăr, ceai rece dulce, băuturile energizante, smoothie-urile din comerț și laptele aromat, au un conținut mare de zahăr, sodiu și alte ingrediente care elimină apa din țesuturi. „Limitați cofeina și alcoolul deoarece acestea vă pot deshidrata și echilibrați consumul lor cu multă apă; mâncați porții mai mici și mai frecvente (acest lucru poate ajuta corpul să se răcorească și să gestioneze digestia mai bine); răcoriti-vă cu mâncăruri picante (în mod surprinzător, mâncărurile picante vă pot face să transpirați și să vă răcoriti corpul!). O măsură bună și eficientă de verificare a nivelului de hidratare este culoarea urinei. Urina deschisă la culoare, indică o hidratare adecvată, în timp ce urina mai închisă este un semn că aveți nevoie de mai multă apă. O culoare galben închis sau chihlimbar înseamnă că este posibil să aveți o deshidratare ușoară până la severă. Desigur, alte medicamente și condiții de sănătate ar putea afecta acest lucru. Corpul emite semnale de avertizare când este deshidratat, inclusiv oboseală extremă, dureri de cap și stare de amețeală. Dacă întâmpinați aceste simptome, beți un pahar cu apă rece. În unele situații, cum ar fi atunci când sunteți la mare și înotati, poate fi mai greu să detectați deshidratarea. Cu toate acestea, a fi în apă nu vă hidratează corpul. Pentru a evita deshidratarea, trebuie să beți apă.”, sfătuiește Cori Grămescu.

Hidratarea pe timpul verii nu este doar o necesitate, ci un element esențial pentru menținerea sănătății și bunăstării generale. Consumul adecvat de apă și alimente bogate în apă, precum și conștientizarea importanței apei în lupta împotriva celulitei și beneficiile majore asupra pielii și întregului organism, sunt pași importanți pentru a ne bucura de o vară sănătoasă și plină de vitalitate. Așadar, nu uitați să beți suficientă apă și să includeți în dieta zilnică fructe și legume hidratante pentru a vă menține hidratați și sănătoși.

Despre Cori Grămescu

Cori Grămescu, nutriționist și instructor de pilates a reușit de-a lungul unei cariere de peste 18 ani să ajute peste 35.000 de oameni să-și schimbe viețile, să ajungă la greutatea dorită, fără epuizare și fără înfometare. Prima sa carte – “Vindecarea relației cu mâncarea și cu propriul corp” este o poveste personală despre sănătate și echilibru, o carte cu recomandări și sfaturi atât din zona de sport, cât și din zona de nutriție, dar și prima carte din România cu un cerc de suport pentru toți cititorii.

Cori Grămescu este omul care s-a luptat cu kilogramele în plus și a câștigat. Cori interacționează zilnic cu mii de femei dornice să descopere secretele unui trup sănătos. De pe canalele de social media, utilizatorii pot afla răspunsuri la întrebări despre mâncare, sport, rețete, obiective realiste pentru transformare, dar și despre modul în care stresul afectează digestia sau despre cum pot pune capăt mâncatului emoțional.