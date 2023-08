Senatul Știintific al Fundației Dan Voiculescu Dezvoltarea României, in calitate de membru al Healthy Longevity Medicine Society, participă, în aceste zile, la cea de-a 10 editie a Aging Research and Drug Discovery este singurul reprezentant al societății civile din România care participă la Conferința Aging Research and Drug Discovery din Copenhaga.

Conferința, ajunsă la a 10-a ediție se desfășoară între 28 august si 1 septembrie 2023 și este gazduită de Universitatea din Copenhaga. În cadrul evenimentului vor fi prezente peste 40 nume sonore din industria și cercetarea longevității precum: David Sinclair (Harvard Medical School), Alexander Zavoronkov ( Insilico Medicine), Valter Longo ( School of Gerontology, Univ South California), Evelyne Bischof ( Healthy Lonegevity Medicine Society), Lisa Ireland (Longevity Society Foundation), James Kirkland, profesor la Clinica Mayo, Andrea Maier director al Center for Healthy Longevity Universitatea din Singapore, unul dintre cele mai importante centre de longevitate din lume.

Prima zi a conferinței a fost dedicată medicinei longevității și a urmărit realizarea unei analize a perspectivelor și aprovocărilor medicinei viitorului. Gazda evenimentului a fost prof. Andrea Maier colaborator și speaker al conferințelor de Longevitate organizate de Senatul Stiințific al FDVDR. Următoarele zile vor fi dedicate dezvoltării medicației antiaging și companiilor din domeniul biotehnologiilor dedicate care cercetează molecule noi tintitite pe distrugerii celulelor senescențe, cauza majoră a îmbătrânirii organismului.

Medicina longevității abordează pacientul tânăr care poate să controleze procesul de îmbătrânire. Cheia acestei discipline noi o reprezintă disgnosticul de precizie în determinarea vârstei biologice, suplimentele și a stilul de viață.

Misiunea Senatului Științific, popularizarea medicinei longevității

Senatul Știintific al FDVDR consideră importantă participarea la acest eveniment de anvergură în domeniul longevității, în principal datorită accesului la prima mână la informații legate de progresul în cercetarea medicamentelor țintite pe îmbătrânire. În ultima perioadă, Senatul Științific a încercat să aducă la cunoștința publicului român o multitudine de informații de actualitate corelate cu această temă care preocupă societatea științifică din toată lumea, contribuind astfel la educația referitoare la medicina longevității. La conferințele organizate sub titlul “Longevity” au fost invitați specialiști recunoscuți la nivel mondial care au împărtășit publicului român interesat ultimele descoperiri în domeniul longevității.