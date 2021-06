Oana Roman a rămas cu traume mari din copilărie. Vedeta își amintește și acum bătăile crunte primite de la tatăl ei, Petre Roman. Acesta a fost adeptul unei educații spartane și se pare că punea mâna pe curea ori de câte ori fiica lui mai făcea câte o năzbâtie, notează click.ro.

„Se pare că eu am fost un copil mai năstrușnic. Dacă întârziam o jumătate de oră faţă de ora la care trebuia să fiu acasă mi-o luam. Am luat o palmă, am luat și mai multe. Cred că la el era un mod de a-și controla panica, să nu pățesc eu ceva. Aceste întâmplări au avut loc până pe la vârsta de 10 ani. De palma lui tata mi-aduc aminte și astăzi. Când mi-o dădea, vedeam stele verzi și îmi ţiuia timpanul. Probabil nici el nu își dădea seama că dă atât de tare sau că lucrurile astea mi-au rămas întipărite. E mult spus că am fost un copil abuzat. Dar pentru mine aceste lucruri au rămas. El a fost destul de dur cu mine, tot timpul”, a povestit Oana Roman, la Kanal D, potrivit sursei citate.

