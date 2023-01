Mariajul cu Ștefan Bănică nu a fost deloc lapte și miere pentru Andreea Marin. Vedeta a îndurat momente grele, fiind bătută de artist, umilită și jignită în fel și chip, lucruri pe care chiar ea a avut puterea să le recunoască, la un moment dat, notează click.ro.

Sabin Ivanof, unul dintre cei mai buni prieteni ai cuplului, a vorbit acum ceva timp despre umilințele pe care le îndura Andreea Marin, din partea lui Ștefan Bănică. Ori de câte ori nu-i convenea ceva, artistul se pare că sărea la bătaie și o lovea pe vedetă. „Știu că o jignea şi o umilea pe Andreea Marin pe unde apuca. El, când nu mai avea replică în faţa ei, începea şi o umilea. Şi dacă ea îi răspunde la jigniri, pac!, o lovea. Deci, toţi prietenii ştiau, dar nimeni nu a spus nimic până acum. Dacă ar fi tăcut şi nu ar fi ieşit cu minciunile acelea la Antenă, probabil că nu aş fi spus niciodată că o bătea pe nevastă-sa. Dar aş vrea să ştie lumea cât de ipocrit este”, a spus Sabin Ivanof, conform sursei citate.

Ivanof a mai povestit cum Andreea Marin plângea tot timpul și era mereu supărată, inclusiv în vacanțele pe care le petreceau împreună.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/cum-o-umilea-stefan-banica-pe-andreea-marin-2234679.html