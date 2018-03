Considerată de unii sexologi ca fiind cea mai dureroasă și implicit cea mai invalidantă afecțiune sexuală feminină, vaginismul este o disfuncție sexuală caracterizată prin contracția involuntară a treimii inferioare a mușchilor vaginali și a mușchilor din jurul vaginului.

Din cauza spasmelor involuntare ale musculaturii vaginale, apare senzația de usturime şi o durere foarte intensă în timpul încercărilor de a avea contact sexual, ceea ce determină dificultatea sau chiar imposibilitatea penetrării. De cele mai multe ori actul sexual este compromis. În acelaşi timp, potrivit sexologului Gabriela Marin, apare anticiparea durerii și implicit aversiunea față de de actul sexual. Este extrem de frustrant că din punct de vedere fizic să nu fii capabil să poţi avea un act sexual împlinitor, afirmă specialistul.

“În cazul acestor contracții care apar involuntar, femeia nu are niciun control asupra mecanismului care-l declanșează și nici nu este conștientă de ceea ce se întâmplă. Este important să spunem acest lucru, deoarece multe femei se simt vinovate și rușinate de aceste probleme sexuale”, consideră sexologul Gabriela Marin

Cauzele vaginismului

Cauzele acestei afecțiuni nu sunt pe deplin cunoscute. De obicei, este cauzată de un complex de factori fizici și emoționali și este agravată de reacția firească a corpului care încearcă să evite durerea.

Printre cauzele psihologice sunt: frica, anticiparea durerii din timpului actului sexual, frica de a nu rămâne însărcinată, anxietatea sau stresul, vinovăţia, traumele emoţionale legate de viaţa sexuală, problemele care au legătură cu partenerul (abuz, indisponibiltate emoţională, teama de a fi vulnerabil etc), evenimente traumatice (abuzul sexual sau emoţional, amintiri reprimate etc) şi experiențe neplăcute din copilărie (părinţi foarte rigizi, constrângeri religioase, expunerea la experienţe sexuale şocante etc.) sau chiar o educaţie sexuală inadecvată, prea rigidă sau frica femeii de a-și pierde virginitatea înainte de căsătorie.

Dintre cauzele medicale, sexologul Gabriela Marin reaminteşte boli ale aparatului genital – infecţii, boli cu transmitere sexuală, boli inflamatorii ale zonei pelviene, probleme după naştere (dureri vaginale cauzate de o naştere naturală dificilă), vârsta (menopauza şi schimbările hormonale, lubrefierea vaginală redusă, atrofia vaginală), disconfortul temporar, traume la nivel pelvian, abuzul fizic şi sexual şi efectele adverse ale medicaţiei.

Corpul anticipează durerea și, pentru a o evita, se declanșează contracția spontană a mușchilor vaginali. Astfel, sexul devine inconfortabil și dureros, iar penetrarea poate deveni foarte dificilă sau chiar imposibilă în funcție de severitatea contracției musculaturii pelviene și a mușchilor vaginali.

“Orice tentativă de penetrare determină o senzație dureroasă la nivel vaginal iar această durere întărește răspunsul reflex, ceea ce are ca efect contracția reflexă și mai puternică a mușchilor vaginali. Corpul experimentează o durere și mai mare și reacționează spontan contractând și mai puternic mușchii vaginali sau pubococcigieni. Se generează astfel ciclul durerii din vaginism. Totodată, vaginismul poate fi uneori declanșat chiar de lucruri simple cum ar fi un preludiu insuficient, lipsa lubrefierii sau anxietate, și este important să se înțeleagă că femeia nu este vinovată de ceea ce se întâmplă. Odată apărută această problemă, femeia nu are niciun control asupra ei, nu o poate provoca și nici nu o poate opri”, declară sexologul Gabriela Marin.

O veste bună: Există tratament pentru vaginism!

Din păcate, medicii ginecologici nu diagnostichează această afecțiune, femeile ajungând la psiholog ca o soluție disperată pentru problema lor. Femeile ajung la psihoterapie după numeroase vizite la ginecolog, ne spune dr. Gabriela Marin. Tratamentul vaginismului are o rată de succes foarte ridicată, între 80 şi 100% dintre cazurile care apelează la psihoterapia cognitiv-comportamentală se vindecă complet după câteva săptămâni de tratament și nu necesită o intervenție invazivă. Femeile motivate, fără complicații, au nevoie de obicei de 6-8 săptămâni pentru a-și rezolva durerile sexuale și problemele legate de realizarea unui act sexual.

Cercetările efectuate de psihologi indică eficientă următoarelor metode pentru tratarea vaginismului: