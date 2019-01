Living Coral, o nuanta de portocaliu-piersica, usor aurie este culoarea anului 2019. Specialistii in coloristica au facut un top si au stabilit ca este cea mai potrivita culoare pentru anul 2019. Institutul Pantone a ales culoarea anului 2019 indreptandu-si atentia catre culorile oceanului, ca un manifest la distrugerea mediului inconjurator, in special a vietii marine. Living Coral evoca astfel modul in care recifele de corali adapostesc un caleidoscop de culoare si sustin viata marina.

Portocaliu-piersica, in diferite nuante, este culoarea care a ramas in tendinte de ani buni. De la tinute vestimentare in diferite nuante de coral, accesorii, pana la machiaj: fard, ruj de buze sau blush, poti folosi culoarea portocaliu-piersica, pentru un look fresh si in tendinte.

Mai multe detalii despre tendintele in moda pentru 2019-2020 poti afla aici.

Fii in ton cu tendintele si afla criteriile de care sa tii cont in acest an, pentru a putea asorta culoarea anului 2019 asa cum trebuie.

Cum porti culoarea anului 2019 – Living Coral in functie de stil

Tu cum o asortezi?

Secretul este sa porti culoarea anului 2019 pe post de accesoriu.

In combinatie cu nuante neutre pentru un stil cuminte

Fie ca iti place sa porti culori intense sau nu, coraiul deprinde valente sofisticate, rafinate, depasindu-si cu mult conditia de culoare cu impact vizual puternic, ce denota profunzime. Deoarece este o culoare puternica, solara, coral auriu poate fi purtata alaturi de tonuri mai stinse si cuminti, cu care nu intra in competitie. Gri, bej, alb, negru, capuccino sau bleu se asorteaza perfect din punct de vedere cromatic cu portocaliu.

O pereche de pantaloni drepti sau de jeansi skinny gri deschis sau negri impreuna cu un pulover oversized din casmir, coral, poate fi o optiune potrivita pentru o iesire relaxata in oras, cand afara este frig.

Corai vibrant pentru stiluri jucause

Cand alegi sa porti coral, incearca sa eviti reflexiile mult prea stralucitoare pe timp de zi. Culorile vibrante, aurii, cu paiete din plin pot fi optiunea ideala pentru outfit-urile de party. Culorile vibrante, care te eclipseaza vizual, sunt perfecte daca vrei sa te faci remarcata si pentru flirturi la petrecere in club.

Rochia tip sacou petrecuta cu un singur nasture, neaparat mini, intr-o nuanta irizanta coral auriu este exact ceea ce iti trebuie, daca esti o fire mai jucausa si iti place sa flirtezi. La un astfel de outfit iti mai trebuie doar o pereche de pantofi cu toc sau botine.

Mai multe detalii despre ce se poarta gasesti pe Trendyland.ro