Giganul software FX de tranzacționare automată Bitstart.ro se lansează oficial și în România după doar 1 lună de activitate pe piață financiară din Germania

Platforma Bitstart.ro, dezvoltata de echipa antreprenorului roman Tarnauceanu Andrei Cristian, a fost lansata initial in Germania unde a avut un mare succes in randul tinerilor. In doar 2 saptamani de activitate, platforma a reusit sa acumuleze peste 20.000 de utilizatori

Bitstart este la baza un robot de tranzactionare FX, așa cum le spune numele, roboții de tranzacționare pe Forex culeg, compilează și analizează cantități foarte mari de date. Dacă un trader are nevoie de câteva ore pe zi pentru a analiza piața și a efectua tranzacțiile, un robot de tranzacționare are nevoie numai de câteva minute

„Nu este necesară experiența pentru a începe tranzacționarea inteligentă, noi asigurăm instructajul necesar fiecărui utilizator pentru a putea înțelege cum funcționează platforma FX și software-ul. Deși teoretic este foarte simplu, această technologie nu este pentru oricine” precizează Danut Panainte, programator Bitstart.ro

Asemenea software-uri de tranzacționare automată sunt folosite la nivel global de cele mai mari bănci din lume, brokeri sau investitori care își doresc venituri suplimentare. Zilnic roboții de tranzacționare produc miliarde de dolari utilizatorilor din toată lumea. Eficiența roboților stă în algoritmul după care au fost programați și după strategiile de tranzacționare, din ce în ce mai eficiente.

Înainte de lansare, pentru a demonstra eficacitatea software-ului, echipa Bitstart.ro a oferit acces unui grup format din 10 persoane la software pentru a testa funcționalitatea acestuia. În doar 1 săptămână, cu o investiție de 250 ron, cele 10 persoane au reușit să obțînă un profit intre 40% și 80%. Practic, în doar 5 zile, cel mai mare profit obținut cu ajutorul software-ului a fost de 200 ron. Într-adevăr, profitul nu este unul uriaș însă totul se poate simplifica cu o sumă mai ridicată, însă, dacă alegeți să investiți mai mult decât vă recomandă experții Bitstart.ro riscați să pierdeți toată suma deoarece algoritmul este setat pentru a tranzacționa doar cu sume infime pentru a elimina posibilile riscuri

„Practic, un utilizator cu un capital de 250 ron poate ajunge într-o săptămână la o marja de profit 80%. Bitstart.ro nu este singura platformă care are un randament de acest gen, există probabil sute software-uri însă nimic de acest gen în România. Deoarece dorim să atragem cât mai multe persoane spre această technologie, oferim 7 zile la dispoziție utilizatorului pentru a testa platforma iar daca ceva nu funcționează corespunzător își poate retrage capitalul investit fară nici un comision suplimentar, deci practic nu ai nimic de pierdut. Software-ul Bitstart.ro este gratuit, acesta își asigură existența din profiturile utilizatorilor.” precizează Andrei Tarnauceanu, CEO și programator Bitstart.ro

Pentru a putea începe tranzacționarea prin intermediul platformei Bitstart.ro aveți nevoie de un capital inițial în valoare de 250 ron, un telefon sau Laptop, vârsta minimă 18 ani, un cont bancar în ron sau euro deschis în România legat la o aplicație de internet banking pentru a efectua alimentarea contului de trader

Mai mult decât atât, utilizatorii pot testa platforma 7 zile pentru a se putea convinge de performanțele oferite de software.