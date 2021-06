Chiar si cele mai minore accidente de la job pot avea un impact semnificativ asupra vietii tale, dar si asupra companiei la care lucrezi. Costurile pierderii productivitatii, moralul scazut, factorii medicali si gestionarea documentelor de compensare pot fi aspecte care sa conteze mult si sa afecteze pe masura. Cu toate acestea, poti evita aceste pierderi prin reducerea sanselor de ranire la locul de munca. Mai jos sunt cateva sfaturi despre cum poti preveni accidentele in timpul muncii.

1. Fii atent in timpul efectuarii muncii

Cele mai multe accidentele de la locul de munca au loc din cauza neatentiei si distragerii oamenilor. Din acest motiv, este foarte important ca atunci cand manevrezi obiecte sau utilaje sa fii concentrat asupra a ceea ce faci pentru a nu te rani sau a nu le provoca suferinte celor din jurul tau.

2. Poarta echipament de protectie

Este recomandat ca intotdeauna sa lucrezi in codul vestimentar corespunzator, mai ales daca desfasori activitati in industrii grele, cum sunt constructiile, depozitele, fabricile etc. Pentru a preveni accidentele de la job, trebuie sa porti uniforma de siguranta adecvata si alte echipamente de protectie – acestea sunt menite sa te protejeze. Astfel, castile de protectie pentru cap, ochelarii pentru sudura, manusile pentru protectie si articolele vestimentare de protectie sunt doar cateva dintre elementele necesare unui echipament complet de protectie.

3. Comunica cu angajatorii

Comunica direct cu persoana responsabila de proiectul in care esti implicat/a cu privire la posibilele riscuri ale indeplinirii anumitor sarcini daca consideri ca acestea te pot expune unui mare pericol. Este important ca inainte de efectuarea unei activitati sa te simti in siguranta si sa poti duce pana la capat acel lucru.

4. Participa la instructiile de munca si de prim-ajutor

Fie ca esti la inceputul carierei, fie ca deja practici de ceva timp acea meserie, este recomandat sa participi la instructiunile de prim ajutor sau de folosire a utilajelor. Acest lucru te va ajuta si sa-ti executi in siguranta sarcinile, si sa stii cum sa actionezi in cazul in care apare o situatie de urgenta. Totodata, este foarte important sa te alaturi colegilor de munca pentru a forma o echipa de urgenta, astfel incat sa puteti monitoriza posibilele pericole la locul de munca si sa intrati in actiune in caz de urgenta.

5. Respecta regulile din interiorul companiei

Respecta semnele sau regulile pe care compania la care lucrezi le impune pentru a evita un posibil accident la locul de munca. Daca nu sunt vizibile sau greu de inteles, ar trebui sa raportezi acest lucru conducerii pentru a le putea pune in practica corespunzator.

6. Pastreaza curatenia la locul de munca

Majoritatea oamenilor nu se gandesc la curatenie ca la un factor de descurajare a accidentelor, dar ordinea la locul de munca diminueaza de fapt sansele de ranire. O zona de lucru dezordonata si murdara este mai dificil de manevrat in mod eficient, iar lucratorii sunt mai predispusi la pericole. Asigura-te ca cei din echipa si din companie respecta regulile de igiena, astfel incat sa nu creeze un pericol de declansare a accidentelor.Indiferent daca mediul de lucru de la job este un depozit sau un birou, pastrarea zonei curate si bine intretinute scade sansele de accidente.