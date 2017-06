Mulţi părinţi lasă pe ultima sută de metri amenajările pentru camera noului-născut, întrucât în acea perioadă sunt compleşiti de emoţiile momentului. Specialiştii sunt de părere că, pentru primele 6 luni, nu trebuie să se grăbească, deoarece nevoile bebeluşului sunt mai mult decât limitate.

După primele 6 luni din viaţă, putem începe amenajările pentru bebeluş, întrucât acesta devine conştient şi impresionat de tot ceea ce se petrece în mediul înconjurător, de culori, de sunete, de mişcare şi de miros.

Camera noului-născut

Iulian Ghişoiu, directorul BeKid.ro – unul dintre cele mai mari magazine online pentru copii şi bebeluşi din România – afirmă că, înainte de naştere, majoritatea părinţilor se rezumă să cumpere doar strictul necesar pentru somnul, igiena şi nutriţia celui mic. “Cele mai frecvent cumpărate produse pentru nou-născuţi sunt pătuţurile (din lemn sau pliabile), lenjeriile de pat, saltelele ultra-confortabile pentru coloana fragilă a bebeluşului. De asemenea, igiena copilului este extrem de importantă în primele săptămâni din viaţă, deoarece sistemul imunitar este încă în formare, iar cădiţele, mesele de înfăşat şi scutecele sunt printre primele produse pe care le achiziţionează părinţii înainte de naşterea copilului”, declară directorul BeKid.ro.

Camera copilului de peste 6 luni

După prima jumătate a anului, creierul bebeluşului este precum un “burete” care are nevoie să exploreze şi să se familizarizeze cu toate sunetele, culorile şi mirosurile din camera lui. Totodată, securitatea lui devine cuvânt de ordin pentru fiecare părinţi, deoarece micuţii se vor aventura în acţiuni care pot deveni periculoase pentru ei. “Odată cu înaintarea în vârstă, pretenţiile copilului cresc exponenţial. Are nevoie de culori mai vii pe perete, iar părinţii aleg să împodobească pereţii cu tapeturi în care apar personaje din desene animate uşor recognoscibile. Are nevoie de muzică, de sunete, de joacă, iar ideale sunt caruselele muzicale, centrele de activităţi, saltelele de joacă şi alte jucării viu colorate. Protecţia lui este, de asemenea, imperios necesară, iar majoritatea păriniţilor cumpără ţarcuri, apărătoare pentru priză şi pentru colţuri şi încuietoare magnetice pentru uşi şi dulapuri. Va avea avea nevoie de fotolii balansoare şi leagăne manuale sau electrice, înălţătoare pentru scaunul din bucătărie sau scaune pentru măsină, prevăzute cu centură”, explică Iulian Ghişoiu, directorul BeKid.ro – unul dintre cele mai mari magazine online pentru copii şi bebeluşi din România.