Dezvăluiri incredibile a făcut Călin Geambaşu şi continuă în acealaşi stil! Supărat că tatăl său l-a neglijat în ultimii ani şi nu s-a comportat ca un bunic adevărat pentru fiul lui, artistul a povestit toate amintitrile dureroase din copilăria lui. Fostul elev de la „Şcoala Vedetelor” şi-a acuzat mama biologică de violenţă, dar femeia are însă cu totul altă variantă a poveştii, potrivit click.ro.

În replică, mama artistului neagă toate acuzaţiile de violenţă. „Sunt şi eu stupefiată de ce aud, dar nu are importanţă, va veni momentul când voi răspunde şi eu. Eu nu am vrut până acum să apar să-mi denigrez copilul, pentru care am fost şi tată, şi mamă. Cred că mă înţelegeţi”, a spus femeia într-o intervenţie telefonică la „Wowbiz”, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/cum-raspunde-mama-lui-calin-geambasu-acuzatiilor-de-violenta-ale-fiului