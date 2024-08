Sofia Vicoveanca, în vârstă de 82 de ani, supranumită regina cântecului bucovinean, este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România. În ciuda trecerii timpului, artista are același farmec ca și în tinerețe. De altfel, chiar ea a dezvăluit că atunci când un fan dorește să facă o poză cu ea, folosește un anumit truc, pe care l-a învățat de la fiul ei, pentru a arăta cu 20 de ani mai tânără, notează click.ro.

„Merg adesea cu trenul, de la București la Suceava, fac șase ore. La drum lung, în tren, oamenii își spun sufletul, observ care e starea țării, fac poze cu toată lumea care îmi cere, controlorii mă știu, deja, toți, de atâția ani. Am și o figură care nu se confundă, dar, știți ceva? Nimeni nu vine la tine, ca să faci poză cu el, dacă nu te place. Însă, sunt tare pretențioasă. După ce fac un selfie cu cineva, îi zic: «Ia, să văd cum am ieșit. E normal, să văd, nu?». Dacă nu-mi place îi zic: «Nu-mi place, încă o dată, mai facem!». Și caut lumina naturală. Eu am avut norocul să joc, în câteva filme, s-a întâmplat să gust din această artă. Iar fiul meu sau pruncul meu, cum îi zic eu, că tot pruncul meu rămâne până mor, e cameraman în TVR, el m-a învățat cum să pun lumina, la fotografii sau la filmări. O lumină foarte bună, din față, îți netezește tot, întinde toată fața, nici nu-ți mai trebuie operație estetică. Când fac poze, trebuie să vină lumina din față, întorc telefonul. Cu lumina în față, să vedeți că ieși frumos, ieși bine și îți taie și mulți ani. Așa, cu lumină din spate, ia să vedeți că și un copil pare un moșneguț”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca, pentru playtech.ro, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

