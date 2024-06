Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, celebra avocată, dispărută în urmă cu 17 ani, face dezvăluiri, exclusiv pentru Click! Femeia cu sufletul cernit de durere, fostă învățătoare, a vorbit despre performanțele școlare ale Elodiei, elevă și studentă de nota 10, dar și despre unicul ei nepot, Patrick, care o evită total.

Emilia Ghinescu a vorbit despre performanțele școlare ale fiicei ei, Elodia Ghinescu: „Eu am fost învățătoare la Zărnești, am fost, timp de patru ani, chiar și învățătoarea fiicei mele. Ea era tare serioasă, învăța foarte bine, era o elevă numai de 10. Îmi amintesc că, la sfârșitul anului, fiind mai mulți elevi de Premiul 1, pe ea am strigat-o a treia, ca să nu zică cineva că o favorizez. Atât de tare s-a supărat, nu i-a mai trebuit nimic! Ea a absolvit și Facultatea de Drept cu medii aproape de 10. Drept recompensă, au numit-o în Barou, fără examen. În ultimul an a fost propusă să studieze în străinătate, dar în cele din urmă a fost trimit altcineva, pe relații. E, Știa franceză și germană. Iar engleza a învățat-o de la televizor, repeta după ei lecțiile”.

Emilia Ghinescu le-a mai dezvăluit reporterilor Click! și unde l-a cunoscut fiica ei pe viitorul soț: „Elodia s-a dus cu un infractor la Secția de Poliție din Brașov, și acolo s-a nimerit să dea peste Cristian Cioacă, așa a vrut soarta, să îi tăiat el calea. Era un bărbat înalt, nu era urât, nu era prost, s-au plăcut, veneau mereu la noi la masă, i-am pus o ciorbă în față acestui om. Elodia a mai fost măritată cu un polițist, acela era însă tare fustangiu, de aceea l-a și lăsat. Lui i-a părut tare rău după Elodia, o iubea enorm!”

Sursa foto: Facebook

