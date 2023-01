Viața lui Victor Pițurcă a fost un adevărat „roller coaster”, plin de episoade palpitante și condimentate. Unul dintre cele importante momente l-a reprezentat relația pe care a avut cu Vica Blochina. Cele două vedete au trăit o poveste de dragoste pe parcursul a 16 ani, deși antrenorul era căsătorit, potrivit click.ro.

Blondina l-a iubit mult pe fostul selecționer al tricolorilor, dar faptul că nu a putut să fie singura femeie din viața lui a făcut-o să recurgă la un gest de răzbunare „Faptul că știind că niciodată nu o să fiu soția lui sau să avem o relație, eu l-am înșelat pe el foarte mult, foarte mult în toți anii ăștia, de răzbunare. Cred că a simțit, dar cumva a fost chestia de răzbunare a mea cu mine”, a povestit în urmă cu ceva timp Vica Blochina, într-o emisiune youtube.

Trebuie amintit faptul că relația dintre fostă balerină din Lituania și Victor Pițurcă a fost una destul de controversată. Când Vica a dat naștere copilului, Pițurcă nu a dorit să-l recunoască. Umblă vorba că antrenorul îi dădea Vicăi lunar 10.000 de euro pentru a păstra secret fiul ilegitim, potrivit sursei citate. În 2012, judecătorii au decis că Victor Piţurcă este tatăl biologic al lui Edan și l-au obligat să-i plătească blondinei o pensie alimentară de 39.000 de lei lunar.

Anul trecut, Edan s-a mutat la tatăl lui, însă păstrează o relație destul de apropiată și cu mama sa, Vica.

Recent, într-un interviu, Vica a explicat că nu mai are nicio legătură cu Victor Pițurcă. De altfel, ea recunoaște că singură lor legătură este strict legată de copilul lor, Edan. „Eu nu sunt în niciun fel de relație cu Piți, totul se întâmplă doar pentru copil. Ce s-a întâmplat cândva așa a fost să fie. Plătesc în continuare pentru acest lucru, poate de aia sunt și singură, omul are familia lui, pentru că probabil am făcut rău fără să vreau.”

