Afacerile, dar si joburile s-au mutat in online si la fel si recrutarea. De altfel, e primul aspect care s-a schimbat in pandemie. Munca de acasa a facut ca holurile sa nu mai aiba aviziere cu joburi la zi si aproape tot ceea ce inseamna recrutare a trecut in online.

Daca vorbim despre procesul de aplicare, acesta nu s-a schimbat foarte mult, tocmai pentru ca selectia se facea si inainte in mare parte online. Site-urile de recrutare au facilitat selectarea candidatilor pe internet atat pentru angajator, cat si pentru candidati.

Robotii ajuta angajatii la alegerea celor mai potriviti candidati

O tendinta o reprezinta folosirea robotilor pentru selectarea de CV-uri potivite. “Un robotel cauta cuvinte cheie si spune: “acesta este CV-ul””, arata Alexandra Olteanu, Director General All To Know, specialist recrutare si consilier in dezvoltare personala, in unui interviu oferit site-ului Trend-Jobs.ro.

“Recomand intotdeauna: uita-te exact ce iti cere jobul si fa-ti CV-ul adaptat in functie de cerintele de job pentru ca pe acelea le vei regasi in selectarea CV-ului.”

Principalele aspecte pe care le urmareste angajatorul la candidati s-au schimbat

“Astazi, daca ne uitam in piata, dar si in studii, principalele aspecte urmarite sunt: flexibilitatea si adaptabilitatea. Astazi, adaptabilitatea a devenit un pilon de baza”, spune Alexandra Olteanu.

Daca in anii anteriori primau calitati precum “abilitatile de project management, abilitatile de comunicare, productivitate si eficienta, capacitatea de a livra rezultate”, astazi, “principalele zone pe care le cauta angajatorii sunt: flexibilitate, adaptabilitate, capacitatea de a te plia usor pe noi conditii de job, pe noi contexte de munca, vezi transferul de la office la work from home, vezi capacitatea de a trece de la intalniri face to face in online. Elemente pe care pana acum le stiam a fi importante astazi au devenit esentiale”, conchide specialistul in recrutare.

Recrutarea online va ramane si post Covid

Potrivit Linkedin.com, 81% dintre recrutori sunt de acord cu faptul ca recrutarea virtuala va continua si dupa incheierea pandemiei de Covid-19. Acelasi studiu arata ca 70% dintre acestia sunt de parere ca recrutarea online, folosind interviurile video, va deveni noul standard.

De altfel, e posibil ca tinerii aflati la primul job sa nu aiba niciodata parte de un interviu fata in fata, ci doar online si sa treaga pragul sediului companiei doar dupa ce sunt recrutati. Sau poate nici atunci avand in vedere ca munca de acasa e posibil sa se pastreze pe o perioada mai lunga mai ales deoarece, conform Kaspersky.com, aceasta ar creste productivitatea cu 20%.

