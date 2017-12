Bianca Drăgușanu a făcut noi declarații cu privire la nașterea fetiței sale, vedeta un a avut timp să intre în depresiei. Bianca Drăgușanu și Victor Slav sunt părinții Sofiei și se simt responsabili și datori să-i ofere un viitor bun copilului, notează click.ro.

”Eu am făcut acest copil atunci când am simţit şi mai mult decât atât atunci când am iubit şi am fost iubită. Eu am fost atât de ocupată după ce am născut încât n-am avut timp să intru în depresie. Nu ştiu ce înseamnă”, a povestit Bianca Drăguşanu la tv, conform sursei citate.