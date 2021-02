Deea și Dinu Maxer (47 ani) sunt un cuplu fericit. Sunt împreună de 16 ani și se iubesc ca în prima zi. Frumoasa soție a lui Dinu Maxer împlinește 31 de ani pe data de 15 februarie, dar profită de ocazia Zilei Îndrăgostiților și își serbează aniversarea în această duminică. Este prima petrecere pe care Deea Maxer o organizează în vremea pandemiei, noteează click.ro.

Și dacă tot este Valentine’s Day pe 14 februarie, soția binecunoscutului artist a declarat pentru Click! că nu are nevoie de o zi specială pentru a-și arăta dragostea pe care i-o poartă soțului ei, deoarece, deși sunt împreună de 16 ani și căsătoriți de 13, ei doi simt mai mult decât atât și sunt, după atâta timp, îndrăgostiți ca în prima zi! “Sunt cu Dinu de 16 ani și suntem căsătoriți de 13. Întotdeauna am fost romantici, nu numai de Valentine’s Day sau de Dragobete. Dinu obișnuiește să îmi lase bilețele prin casă în care îmi declara dragostea. Iar eu, că să îl răsfăț, îi gătesc ceva bun cu care să îl surprind. Cea mai frumoasă declarație de dragoste este că ne suntem fideli, reciproc, de 16 ani. Suntem mai îndrăgostiți că în prima zi. Ne purtăm ca doi adolescenți care se iubesc nebunește, dar se și ceartă și se tachinează”, a declarat Deea Maxer pentru Click!

În ultima vreme, Deea Maxer și-a găsit timp și pentru ea și a început să facă sport. Rezultatul îi surâde, așa că va continua să se întrețină cu mișcare și alimentație sănătoasă. “În vară am fost criticată de oamenii ce mă urmăresc pe rețelele de socializare că aș fi o mamă grasă. Cred că există puține femei care sunt mega slabe la 8 luni după naștere. E vorba de organism, de modul lui de a se recupera și de gena pe care o avem. Eu nu am fost atât de norocoasă. Și nici nu eram în perioada în care să am timp pentru mine”, a declarat Deea pentru Click!.

