Gheorghe Turda s-a îmbolnăvit de Covid-19 chiar înainte de Crăciun, dar în ciuda vârstei a scăpat cu bine. Însă testul pozitiv l-a ținut în casă de sărbători, ceea ce nu s-a mai întâmplat de cel puțin 50 de ani. Altădată, Revelionul îl găsea cântându-i prințișorului Nicu Ceaușescu. Îndrăgitul solist de muzică populară a dezvăluit pentru Click! cum a scăpat de temutul virus.

”Mi-am revenit. Am stat două săptămâni în casă. Și de Crăciun, și de Anul Nou am fost acasă. Eu cred că am răcit când am mers înainte de Crăciun cu o mică delegație la Slănic Prahova și am intrat și în salină, unde aerul era tare. Am avut o răceală și o răgușeală… dar am făcut și testul pentru Covid și a ieșit pozitiv. Dar numai o singură dată am făcut febră, am avut 38. Nu mi-am pierdut gustul și mirosul, ca alte persoane… Am luat un tratament cu antibiotic timp de 7 zile. Acum sunt bine, mă simt bine”, a mărturisit Gheorghe Turda, potrivit sursei citate.

