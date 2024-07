Gică Hagi și Marilena trăiesc o poveste de dragoste ce pare să nu aibă sfârșit. În timp ce el este cunoscut la nivel internațional, soția sa a stat departe de lumina reflectoarelor, motiv pentru care mulți se întreabă cine este și cu ce se ocupă, de fapt, aceasta.

Gică Hagi și Marilena formează un cuplu din anul 1993 și au spus „Da” în fața altarului la 4 ani după ce fotbalistul a divorțat de prima sa soție, Lena Celnicu. În cadrul unui interviu, Marilena a dezvăluit că l-a cunoscut pe sportiv prin intermediul unor prieteni comuni, iar prima lor întâlnire a avut loc într-un restaurant. La început și-au ținut relația secretă, însă pe parcurs și-au arătat iubirea și în fața celorlalți.

„Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate. Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a mărturisit Marilena Hagi, conform Newsweek.

Marilena Hagi a stat departe de ochii curioșilor, punând mai mult accent pe viața de familie. Soția lui Gică Hagi și-a crescut cei doi copii în liniște, până în momentul în care Ianis și Kira au pornit pe propriul lor drum. Femeia se ocupă de gestionarea agenției de publicitate a fiului ei și totodată este administrator al firmei acestuia. Mai mult, aceasta este asociat al companiei Hagi Sport SRL, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/cum-s-au-cunoscut-de-fapt-gica-hagi-si-sotia-sa-2372630.html