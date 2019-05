In toate aeroporturile din intreaga lume, zilnic sunt descoperite obiecte furate sau disparute, bagaje uitate sau care ajung in mainile altor persoane decat ale proprietarilor. Specialistii in combaterea criminalitatii si furturilor au desfasurat un studiu pentru a identifica metodele prin care hotii ajung sa fure lucruri de valoare, uneori sumele depasind cateva zeci de mii de euro, in cadrul controalelor de securitate din aeroporturi.

Unul dintre cele mai tintite aeroporturi este cel din Londra. Antonia Collins, o doamna de 37 de ani, povesteste cum intr-o fractiune de secunda, in timp ce a trecut prin poarta de detectie a metalelor, i-au disparut din tava cu obiecte personale obiecte de 300 de lire.

Dupa ce si-a facut check-in-ul in Aeroportul Gatwick, aceasta a ajuns la poarta de securitate si a inceput procesul de screening. Si-a lasat cosmeticele si cele cateva bijuterii in tava pentru obiecte personale, intr-un ambalaj vidat, special achizitionat din aeroport. Apoi s-a descaltat si a pasit prin poarta de detectie a metalelor.

Doar ca dupa ce a trecut de poarta si s-a asezat la rand pentru a-si astepta tavita cu obiecte personale, aceasta a ajuns la ea fara ambalajul in care isi lasase bunurile.

Iar acesta este doar un simplu exemplu. In acelasi aeroport, studenta la economie Fernanda Ardiles si-a descoperit bagajul desfacut si din el fiind sustras laptopul in valoare de peste 1000 de lire sterline.

Cum reusesc hotii sa puna mana pe aceste obiecte in vazul lumii?

Politistii spun ca de cele mai multe ori exista 2 lucruri care usureaza extrem de mult munca hotilor in cazul acestor controale. Foarte multa lume se grabeste sa faca imabrcarea, asa incat se ingramadeste la coada, lasand de cele mai multe ori tavile cu bunuri nesupravegheate. Aceste persoane inainteaza, se imping, iar tava care ar trebui sa se afle in fata lor, ramane in urma, fiind astfel o tinta sigura pentru hotii din aeroporturi.

Insa mai exista o modalitate prin care acestia isi desfasoara activitatea. Ei vin in grupuri de oameni de pana la 5 sau chiar mai multi indivizi si tintesc turisti. Se pozitioneaza in rand, in fata si in spatele persoanei tintite, iar in timp ce cei din fata il tin de vorba sau ii distrag atentia cu intrebari simpe, de genul „nu va suparati, cat este ceasul, eu tocmai l-am lasat pe al meu in bagaj”, cei din spate sustrag de pe tava obiectele de valoare.

In alte cazuri se ajunge chiar la schimbarea tavitelor intre ele, asa incat hotii sa aiba tot timpul necesar sa caute prin genti toate obiectele de valoare.

La ce sume se ridica pagubele?

Intr-o zi normala, intre orele 9 dimineata si 23:00, o singura poarta a aeroportului din Londra verifica in medie 350 de persoane. Iar Antonia si Fernanda nu sunt singurele tinte care au avut de-a face cu o astfel de intamplare neplacuta.

Hotii tintesc turisti, tintesc oameni de business aflati in graba, care isi neglijeaza bagajele si care, in pofida acestui fapt, au in tavile cu lucruri personale obiecte extrem de valoroase: laptopuri, camere de filmat, telefoane si bijuterii.

Sumele se ridica la cateva zeci de mii de lire lunar. Studiile arata ca in cazul unui turist, bagajul acestuia s-ar putea situa undeva in jurul sumei de 1496 de lire. Iar daca un singur bagaj ar disparea pe zi, iata ca la finalul lunii s-ar inregistra pierderi de aproape 50.000 de lire.

Hotii de buzunare din aeroporturi de abia asteapta valurile de turisti si aglomeratia de la cozile de asteptare, asa incat politistii si specialistii in securitate din aeroporturi ne sfatuiesc ca data viitoare cand rulam un astfel de check-in-control sa fim mai atenti la lucrurile noastre.

