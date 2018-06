În emisiunea pe care o realizează pe Facebook, şi care e produsă de soţia lui, Cristina Şişcanu, Mădălin Ionescu a povestit că a renunţat la emisiunea de la Kanal D din cauza problemelor de sănătate. Şi nu a fost singurul, căci şi Gabriela Cristea, şi Tavi Clonda s-au ales cu diverse afecţiuni care le dau bătăi de cap, potrivit click.ro.

Gabriela a povestit şi ea ce probleme de sănătate are. „Am muncit mult, nimeni nu ştie cât munceam săptămânal pentru emisiunea zilnică. Am două chestii, probleme de sănătate de când am muncit pentru «Nora pentru mama», cu care am şi rămas. Toată lumea zicea că am câştigat atâţia bani, însă din cauza stresului am avut probleme. Ar trebui să primesc nişte sporuri. Am avut probleme care par minore, dar nu e aşa. Am început să am probleme cu tiroida la momentul ăla, şi sunt pe tratament permanent. (…) Eu, de exemplu, nu pot să merg să-mi fac unghiile cu gel, pentru că mi se umflă mâinile. E greu de imaginat. De la stres, pe un fond de imunitate slăbită, am ajuns la chestia asta”, a povestit şi Gabriela Cristea în emisiunea lui Mădălin, conform sursei citate. Tot vedeta a mai spus că şi soţul ei, Tavi Clonda, are probleme cu spatele.

