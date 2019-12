De multa vreme exista numeroase femei care au reusit sa se remarce in cariera si care au ales sa porneasca pe un drum profesional singure. Sunt femei care la inceput le-a fost frica de esec, dar si femei curajoase care au riscat oricat pentru a ajunge cat mai sus si pentru a se bucura de succesul pe care si-l doreau.

Iti doresti si tu sa incepi un drum in propriul business? Antreprenoriatul nu este ceva de speriat, dar nici ceva usor de realizat. Intr-un interviu realizat pentru Afaceri si Leadership Feminin, Cristina Norocel (MarketingFX Concept) a vorbit mai multe despre experienta ei profesionala, despre ce sacrificii a fost vorba sa faca, dar si ce sfaturi le poate da femeilor care isi doresc sa inceapa o afacerea proprie.

Cum a reusit ca antreprenor

In primul rand, Cristina Norocel se poate considera norocoasa, asa cum ii spune si numele, insa pentru ea munca si dedicarea au fost cele care i-au adus successul. Pasionata de branding, de relatii publice si de business in general, cu o experienta vasta in mai multe domenii pe partea de marketing si PR a reusit in anul 2012 sa isi deschida propria companie de consultant in marketing. De curand s-a implicat alaturi de alte doua antreprenoare si intr-un program dedicat antreprenoarelor aflate la inceput de drum, “Rezist sa fiu antreprenor?!”.

Ambitioasa, comunicativa si dornica de a invata mereu lucruri noi, Cristina a reusit in toti acesti ani sa ajunga cat mai aproape de idealul ei. Insa chiar daca munceste foarte mult, nu inseamna ca nu se relaxeaza intr-o zi mai stresanta alaturi de prietena ei cea mai buna sau nu merge sa vada un film ori sa citeasca o carte. Cand esti antreprenor si muncesti mult, ai nevoie si de momente pentru tine, pentru ca trebuie sa ai puterea sa te mobiliezi.

Asumarea deciziilor in antreprenoriat

Cristina Norocel a vorbit despre un aspect important in antreprenoriat, acela de asumare a deciziilor. Noi suntem raspunzatori pentru ce decizii luam si, ulterior, trebuie sa ni le asumam, indiferent daca sunt rele sau bune. Oricum ar fi, trebuie sa stii ca ai de invatat din orice experienta.

Sfaturi pentru femeile care isi doresc un inceput in cariera

Dincolo de dorinta de a incepe o afacerea prin forte proprii, Cristina precizeza ca un plan de afaceri bine structurat este esential atunci cand esti la inceput de drum. Trebuie sa stii inca de la inceput care sunt obiectivele si care sunt modalitatile prin care doresti sa le atingi.

Antreprenoriatul te poate face fericita, asa cum a spus si Cristina Norocel ca a facut-o pe ea. Daca iti doresti sa incepi un nou drum in viata ta profesionala, acela de a-ti deschide propriul tau business, nu mai sta pe ganduri si incearca. Este normal ca la inceput sa te confrunti si cu esecuri sau sa nu realizezi atat cat iti doresti, dar cu multa munca si daruire poti ajunge sa fii intr-o zi antreprenoarea la care visai.