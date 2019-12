Echipamentele de fitness, chiar si cele mai scumpe si mai bune, ofera rezultate numai atunci cand sunt utilizate corespunzator si in mod regulat. Invata sa folosesti echipamentul corect pentru a beneficia de toate avantajele lui, dar si pentru a evita ranirea. Echipamentele de exercitii sunt disponibile in toate dimensiunile, formele si la preturi variate. Vom vorbi in continuare despre cateva elemente de baza pentru aparate fitness pentru a sti cum sa il alegeti pe cel de care aveti nevoie.

Echipamentele Cardio

La sala de fitness sunt randuri de aparate concepute pentru a simula mersul cu bicicleta, alergarea, caiacul, canotajul, schiatul sau urcarea scarilor. Fie ca sunt monitorizate sau nu, dimensionate pentru o sala de fitness grea sau in versiuni mai usoare pentru acasa, aceste aparate sunt destinate antrenamentelor cardio. Ele ajuta la arderea caloriilor si a grasimilor, oferind posibilitatea miscarii in interior, departe de vremea potrivnica de afara.

Vom prezenta in continuare cele mai populare tipuri de echipamente de exercitii fizice.

Aparatul de schi de fond

Este util pentru exersarea simultana a bratelor si picioarelor, facilitand exact aceleasi miscari ca la schiul de fond. Pentru o stabilitate mai mare, alegeti-le pe cele cu un pat larg pentru picioare.

Antrenorii eliptici

Aceste aparate ofera posibilitatea realizarilor miscarilor circulare in sus si in jos, fiind o combinatie intre un aparat de schi si unul de urcat scari. Ofera posibilitatea unui antrenament fara impact prea mare pentru articulatii. Poate dura ceva timp pana te obisnuiesti cu miscarea neobisnuita, dar foarte complexa.

Aparatele de canotaj

Sunt destinate lucrarii simultane a spatelui, a bratelor si a picioarelor. Daca nu ai practicat canotajul, miscarea de rulare va necesita o perioada de acomodare.

Steppere

Aceste aparate de fitness ofera antrenamente cu impact redus care simuleaza miscarea de urcare a scarilor. Unele modele au manere pentru actionarea bratelor. Alege aparatele care asigura a actiune independenta a piciorului si sunt echipate cu balustrade si platforme mari pentru trepte.

Bicicleta stationara

Este usor de utilizat si nu are nevoie de indicatii de utilizare. Exercitiile pe acest aparat sunt eficiente pentru prevenirea osteoporozei si ofera antrenamente cardiovasculare excelente. Alege un model cu scaun confortabil si reglabil.

Banda de alergare

Este un aparat fitness care permite mersul sau alergarea in interior. Unele modele ofera o suprafata flexibila, mai putin articulata. Alege o banda de alergare monitorizata, cu motor puternic si o centura suficient de lunga pentru pasul tau. Ea trebuie sa aiba cadrul robust cu sine laterale in fata pentru siguranta si un dispozitiv de oprire de urgenta. Regleaza viteza si inclinatia pistei astfel incat sa poti rula intr-un ritm confortabil.

Echipament de forta

Utilizand gravitatia, greutatea corporala, greutatea externa sau tensiunea ca forta de rezistenta, aceste dispozitive ajuta la construirea fortei.

Greutati pentru glezna

Acestea sunt optionale pentru exercitiile de rezistenta cum ar fi ridicarea laterala a picioarelor sau extensiile. Se recomanda mansetele captusite cu buzunare concepute pentru a sustine greutati de jumatate de kilogram sau un kilogram. Pe masura ce faci progrese, greutatile se pot suplimenta.