Sigur stii cat de mult conteaza un parfum bun care se potriveste cu tipul tau de piele si cu personalitatea ta. Poate chiar ai un parfum care te reprezinta si pe care tinzi sa il folosesti tot timpul anului.

Totusi, asa cum iarna porti haine mai groase si bei bauturi calde, iar vreme ce vara alegi haine mai subtiri si bauturile racoritoare, s-ar putea sa constati ca preferintele tale variaza in functie de anotimp si de vreme si in ceea ce priveste parfumul. Potrivit site-ului Divette.ro, simturile si corpul se schimba o data cu anotimpurile si unele parfumuri sunt mai potrivite pentru vara, in vreme ce altele sunt ideale pentru iarna.

Iata la ce ar trebui sa fii atenta cand alegi parfumul in fiecare anotimp:

Toamna

Vremea se raceste, frunzele se ingalbenesc si cad, oamenii stau din ce in ce mai putin pe afara. Toamna este un anotimp fermecator daca stii cum sa ii vezi frumusetea si sa armonizezi parfumul pe care il folosesti cu nuante portocalii, rosiatice sau maronii.

Este momentul sa renunti la miresmele proaspete de vara si sa le alegi pe cele calde si linistitoare. Toamna este pentru parfumuri seducatoare cu note de baza picante sau moscate, cu impresii de chihlimbar, lemn de santal si iasomie.

Iarna

Pielea este mai uscata in anotimpul rece si exista mai putine uleiuri naturale care vor schimba notele parfumului folosit. Acest lucru are ca rezultat diminuarea intensitatii si a persistentei mirosului si ar trebui sa alegi esentele de parfum care vor dura mai mult decat apa de parfum.

In plus, cand este frig, ar trebui sa te orientezi catre notele calde si intens aromate care sunt complet nepotrivite pentru vara, dar fabuloase pentru iarna. Cedrul, lemnul de santal, paciuli, vanilia, scortisoara si cardamomul sunt notele grozave pentru iarna care vine.

Primavara

Primavara este anotimpul renasterii si al inceputurilor. Iarna aspra a trecut, soarele si aerul curat revin, florile si pomii incep sa infloreasca, totul devine mai curat, mai proaspat si mai colorat. Toate acestea ar trebui sa fie reflectate si de parfumul tau.

Primavara este ideal sa alegi un parfum cu note florale proaspete. Daca nu vrei sa fie prea feminin si dulce, poti opta pentru o apa de colonie cu note de baza lemnoase.

Vara

Este anotimpul vacantelor, al zilelor insorite petrecute in natura sau al serilor vibrante petrecute in cluburi. Vara este despre mare, plaja, excursii si picnicuri, cine romantice la restaurant, inghetata si bauturi racoritoare si acest lucru ar trebui sa fie reflectat si de parfumul tau.

Alege pentru vara parfumurile cu note fructate si florale si retine ca nu pot gresi cu aromele de piersica, zmeura, floare de portocal sau fructe de padure. Exista o mare varietate de arome de vara si va fi usor sa variezi si sa te bucuri de experiente inmireasmate incredibile!