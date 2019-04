S-au dus zilele in care managerul trebuia sa se impuna si ceilaltii il urmau fara sa cracneasca. Accesul la informatie si la pregatire face ca diferentele dintre oameni sa scada mult, asa ca destul de rar gasesti un manager care e cu adevarat mult mai instruit decat echipa pe care o conduce. In plus, libertatea de comunicare si de exprimare in spatiul public ne face mai directi, mai dispusi sa ne facem cunoscuta parerea, sa ne cerem drepturile, sa ne revoltam, dar si mai putin dispusi sa menajam. Tocmai de aceea e nevoie de o abordare noua a relatiei manager-echipa.

Iata cum devii un manager mai bun pentru tine, pentru companie, dar si pentru angajati

Ajuta-i sa se dezvolte

Nu incerca sa ii mentii la un anumit nivel de teama ca oricum vor pleca sau iti vor lua locul. Un manager bun are nevoie de o echipa buna, care sa poata ajuta la cresterea business-ului. El trebuie sa fie un leader, un profesor , care ii ajuta sa evolueze. Prin urmare, ofera-le sansa de a se dezvolta. Daca sunt interesati, ofera-le cursuri si traininguri care sa ii ajute sa fie mai buni in activitatea lor.

Ofera-le beneficii suplimentare, chiar si non-financiare

Orice ar spune, oamenii muncesc pentru bani si isi doresc sa acumuleze cat mai mult. Iar daca managerul pentru care lucreaza nu le poate oferi suficient, oamenii vor cauta ceva mai bun. Echipa nu e o familie, managerul nu e un parinte pe care se straduiesc sa nu il paraseasca la greu. In afaceri, fiecare isi vede interesul propriu. Insa ce faci daca nu iti permiti sa ii platesti mai mult?

Cu siguranta ai parteneri care iti pot oferi produse si servicii interesante si utile in sistem barter. La randul tau, le poti oferi angajatilor tai ca bonusuri. Nu uita ca o echipa multumita, care munceste pentru cresterea afacerii e un asset valoros si, in timp, iti va aduce un profit mai mare. Asa ca imparte cu echipa ta nu doar problemele si task-urile, ci si beneficiile. In final, acest lucru te va ajuta.

Invata cum sa fii un manager mai bun

Poti invata din carti, dar si din reactia si discutiile cu angajatii tai. Fessdback-ul pe care ti-l ofera te va ajuta si pe tine sa devii un manager mai bun, dar si sa preintampini anumite crize care pot sa apara. Comunica eficient cu ei, fii mai empatic si un fin observator. Te va ajuta nu doar la nivel personal, ci si profesional. In plus, afacerea va avea si ea de castigat.

De asemenea, nu te feri de cartile care te invata cum sa te dezvolti ca manager. Si experienta altora te poate ajuta, nu e nevoie sa te dai cu capul de pragul de sus de fiecare data, daca altii au facut-o deja.

Acestea sunt doar cateva sfaturi, insa, cu siguranta, daca acorzi atentie angajatilor si afacerii tale, vei gasi calea prin care poti deveni mai bun, pentru beneficiul tuturor.

Sursa: Afaceri-si-leadership-feminin.ro