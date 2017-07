De la 15 iunie 2017, utilizatorii români care călătoresc temporar în țările UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein (SEE) pot utiliza în roaming la fel ca acasă minutele, SMS-urile și datele naționale incluse în planurile tarifare și (extra)opțiunile asociate acestora, pentru consumul suplimentar în roaming aplicându-li-se tarifele naționale. Totuși, furnizorii pot stabili, cu respectarea reglementărilor europene, anumite limite rezonabile de utilizare a serviciilor în roaming în UE/SEE, pentru a preveni folosirea abuzivă sau anormală a „roam like at home”. Depășirea acestor limite poate conduce la plata unor suprataxe, ale căror valori sunt plafonate. Pentru detalii vezi video aici .

Când poate fi suprataxat consumul în „roam like at home”

Conform normelor europene, furnizorii le pot aplica utilizatorilor români suprataxe pentru consum abuziv sau anormal dacă aceștia:

nu au reședința sau legături stabile cu România și folosesc o cartelă SIM (abonament sau cartelă preplătită) din România pentru a comunica în roaming în UE/SEE;

folosesc permanent abonamentele sau cartelele preplătite pentru a comunica în „roam like at home”, mai exact dacă într-o perioadă de monitorizare de cel puțin 4 luni utilizatorii comunică mai mult în roaming decât național (atât consumul de resurse, cât și prezența în rețea sunt mai mari în roaming în UE/SEE față de național);

înregistrează o lungă perioadă de inactivitate pe o cartelă SIM și folosesc aceeași cartelă preponderent sau chiar exclusiv în roaming în UE/SEE;

au cumpărat și utilizat succesiv în roaming în UE/SEE mai multe cartele SIM de la același furnizor.

Operatorii mobili sunt obligați să descrie, în mod detaliat, în contractele încheiate cu utilizatorii, Politica de Utilizare Rezonabilă (PUR) a serviciului de roaming în UE/SEE pe care o aplică.

Suprataxe specifice consumului de date în „roam like at home”

Suplimentar, în cazul resurselor de date consumate în roaming, limita de utilizare rezonabilă se poate exprima inclusiv într-un volum de MB/GB, astfel că utilizatorii pot plăti suprataxe și atunci când:

pentru planuri tarifare cu resurse de date (cvasi)nelimitate – depășesc limita calculată ca 2 x (costul lunar fără TVA : 7,7)

pentru cartelele preplătite fără resurse de date incluse – depășesc limita calculată ca valoarea creditului disponibil : 7,7

Atenție! Vei primi o notificare de la operatorul tău atunci când epuizezi limita de date în „roam like at home”, cu menționarea suprataxei pe care o vei plăti în continuare.

Pentru a ușura estimarea limitei de utilizare rezonabilă a datelor pe care utilizatorii le pot consuma în roaming în UE/SEE, ANCOM a dezvoltat o aplicație tip widget, accesibilă aici .

Nivelul suprataxelor aplicabile

Dacă depășesc utilizarea rezonabilă a serviciului de roaming în UE/SEE, operatorii le pot aplica propriilor clienți anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale. Valoarea acestor suprataxe nu poate depăși următoarele plafoane:

0,032 Euro/minut pentru apeluri efectuate; 0,0108 Euro/minut pentru apeluri primite; 0,01 Euro/SMS pentru SMS-uri trimise; 0,0077 Euro/MB (7,7 Euro/GB) pentru transfer date (între 15 iunie – 31 decembrie 2017).

Aceste suprataxe sunt semnificativ mai reduse decât tarifele maxime aplicabile înainte de 15 iunie 2017 pentru consumul de servicii în roaming în UE/SEE.

Suprataxa de sustenabilitate pentru roaming în UE/SEE

Furnizorii care nu sunt în măsură să susțină comercial „roam like at home” pot fi autorizați de ANCOM să perceapă anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, chiar dacă utilizatorii nu au depășit limitele de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în UE/SEE.

În perioada 30 iunie 2017 – 30 iunie 2018, operatorul RCS&RDS este autorizat să aplice suprataxe de sustenabilitate de la primul minut efectuat sau primit/MB consumat în roaming în UE/SEE, în limitele plafonate de Autoritate. Detalii la pct. 15, aici .

Ce, cum şi unde reclami

Dacă operatorul tău nu îți respectă drepturile de utilizare a serviciului de roaming în spațiul UE/SEE, poți face o sesizare către ANCOM, urmând pașii descriși aici .