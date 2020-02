Multe case moderne sunt construite sa fie cat mai durabile chiar daca nici arhitectura nu este de neglijat si nici amenajarea lor interioara. In ziua de astazi oricine doreste sa-si faca o casa mai ecologica, fie ca este un proprietar individual sau un dezvoltator care construieste mai multe case pe care apoi le vinde. Partea buna este ca exista o gama larga de optiuni pentru a construi o casa verde, ecologica.

De la crearea energiei unei locuinte in mod durabil pana la imbunatatirea ferestrelor sale sau a usilor cu ajutorul usilor din lemn stratificat, iata cateva dintre cele mai eficiente moduri de a imbunatati o casa in 2020 si de a indeplini potentialul ecologic al acesteia.

Creati-va propria energie

In ultimul deceniu, productia de energie durabila a crescut: acest lucru se datoreaza investitiilor globale in tehnologia eoliana, solara si hidraulica. Beneficiul acestui efort mondial este ca devine din ce in ce mai simplu si mai ieftin ca indivizii sa isi produca propria energie pentru locuintele lor. Atunci cand lucrati sa construiti o casa noua, asigurati-va ca maximizati acest element in proiectarea casei, cu unele dintre urmatoarele optiuni:

Panouri solare: aceasta este de departe cea mai populara metoda de productie de energie regenerabila in casa. Indiferent de clima din regiunea unde locuiti, panourile solare pot fi atasate pur si simplu la acoperisul unei cladiri pentru a incepe sa produca energie imediat.

Sisteme termice solare: similar cu panoul solar, acest sistem va fi atasat si pe acoperis. Dar, in loc sa produca toate tipurile de energie, acest sistem functioneaza folosind caldura solara pentru a incalzi locuinta si a-ti spori aprovizionarea cu apa calda.

Cazane de biomasa: cazanele de biomasa functioneaza prin incalzirea unei locuinte prin arderea produselor pe baza de lemn, ceea ce este mai durabil decat investitia intr-o soba cu lemne pentru incalzirea unei case.

Exista multe alte modalitati de a alimenta o casa cu energie regenerabila si este important sa gasiti sursa potrivita de energie durabila pentru fiecare proprietate pe care o construiti. Producerea de energie durabila este cea mai buna metoda de a reduce facturile gospodaresti si de a proteja mediul de daune suplimentare – iar in epoca ecologica de astazi, este si ceva care ii face pe cumparatori fericiti.

Reduceti deseurile

Reducerea deseurilor este o metoda simpla de reducere a amprentei de carbon a unei locuinte. Daca o gospodarie produce o cantitate mare de deseuri reciclabile, poate merita sa investesti intr-o presa sau un compactor de gunoi. Aceste sisteme de eliminare a deseurilor sunt din ce in ce mai accesibile pentru locuinte si sunt ideale pentru cladiri mai mari, spatii de cazare comune sau pentru intreprinderile mici care produc o mare cantitate de deseuri.

O solutie extrem de populara care va ajuta sa indepliniti potentialul ecologic al unei case este sa imprumutati sau sa inchiriati – nu sa cumparati. Daca aveti nevoie sa cumparati un articol pentru o casa – poate lemn pentru panouri sau ceva mobilier, nu va feriti de optiunile second-hand pe care le puteti gasi in depozitele de mobila si online. Este mult mai bine sa reutilizati decat sa reciclati, iar mobilierul vechi este, de obicei, mai robust decat cel nou.

Modificari ale casei

Acesta este unul dintre cele mai simple moduri de a spori potentialul ecologic al unei case. In afara de asigurarea faptului ca fisurile, gaurile si pagubele sunt abordate cu efect imediat, exista o gama larga de moduri prin care puteti modifica o casa pentru a va asigura ca nu pierdeti energie. Materialele pe care le utilizati pentru a izola o casa au o importanta extrem de mare, asa ca atunci cand decideti cum sa va renovati interiorul, este esential sa luati in considerare eficienta energetica pe care s-ar putea sa o adoptati.

Incalzirea unei locuinte reprezinta un cost important si afecteaza negativ mediul in functie de cat de mult este pierduta energia termica. Exista multe modalitati de a pastra caldura in interiorul unei locuinte, dar metodele cele mai simple si eficiente includ izolarea acoperisului.

Extindeti-va spatiile verzi

Diminuarea extrema a spatiilor verzi in ultimele decenii a dus la inundatii din cauza cresterii suprafetelor impermeabile din asfalt si pietris. Prin urmare, este recomandat sa nu construiti peste iarba si plante care cresc in jurul unei proprietati. Atunci cand imbunatatiti o proprietate, incercati sa nu o extindeti pe iarba sau frunzis – in afara de aceasta, verdeata s-a dovedit ca are beneficii pozitive pentru sanatatea mintala.

Daca in schimb locuiesti intr-o zona urbana, intr-un apartament, aici este o problema cu spatiul verde. Este posibil ca in zona sa nu aveti destul spatiu verde, acest lucru afectand sanatatea. De aceea este esential sa iti asiguri in locuinta ta un spatiu verde unde sa pui suficient de multe plante verzi.