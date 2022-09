Pisicile pot fi mult mai dificile decat alte animale de companie atunci cand vine vorba de exprimarea emotiilor, mai ales a afectiunii. Inainte de a adopta un nou animalut blanos, asigura-te ca esti bine informat in legatura cu tot ce presupune cresterea si traiul cu o pisica. Daca vrei sa cunosti mai bine lumea felinelor, Tomitza.ro le ofera aceasta ocazie iubitorilor de pisici prin articole informative.

Daca ai adoptat o pisicuta, insa nu iti poti da seama cand isi doreste afectiunea ta si cand vrea sa fie lasata in place, tot ce trebuie sa faci este sa inveti cateva lucruri de baza privind limbajul trupului. Pisicile sunt mult mai independente si au instincte de aparare bine dezvoltate, asa ca, daca blanosul tau iti respinge afectiunea, respecta-i nevoile si lasa-i spatiu.

Iata ce trebuie sa stii daca vrei sa intelegi mai bine ce iti comunica pisicuta ta.

Este fericita cand…

Corpul sau pare relaxat si chiar intr-o stare de somnolenta. Se aseaza intr-un loc comod si nici macar zgomotele din casa nu par sa ii capteze atentia. Daca pisicuta ta isi lasa la vedere burtica, inseamna ca se simte confortabil si in siguranta. Cu timpul, dupa ce se va obisnui cu prezenta ta, cand observi acest comportament ai putea arata primul pas de afectiune fizica, fiind in starea care iti va permite sa o mangai.

Este speriata cand…

Se ascunde sau devine agresiva. Starea de nervozitate este destul de usor de recunoscut la pisici, semnele care apar sunt urechile lasate pe spate, curbarea spatelui si postura defensiva.

Ba mai mult, daca acestea se simt din ce in ce mai nelinistite, pot scoate niste sunete fortate si lungi si chiar sa scuipe. Pisicutele timide carora le este frica sa riposteze pot reactiona la sperieturi prin a se ascunde intr-un loc sigur si vor refuza sa iasa sau sa te apropii de ele.

Are chef de joaca atunci cand…

Energia nu mai are limite. Daca vrei sa incurajezi joaca pentru pisicuta ta, asigura-te ca ii oferi o multime de jucarii si accesorii care sa o fascineze. Atunci cand au chef de joaca, sunt energice si predispuse sa loveasca totul din jurul lor.

Daca nu au o jucarie la indemana, este foarte posibil ca noua lor “victima” sa fii tu. Ai grija la gherutele lor si implica-te cat mai mult in activitatile alese de ele. Pe viitor, cand isi vor dori sa organizeze iar sesiuni de joaca, vor veni singure la tine.

Exista posibilitatea ca pisica sa fie bolvana cand…

Ochii isi pierd din stralucire si stau in pozitii neobisuite. Este extrem de important sa stim sa recunoastem semnele de imbolnavire la animale. Pentru inceput, poti observa schimbari in mesele lor, mancand tot mai putin sau chiar deloc. In ceea ce priveste fizicul, pisicile isi manifesta durerea si starea de rau prin a fi inactive, a-si cauta constant pozitii confortabile, ochii acestora neavand stralucirea obisnuita si urechile sunt cazute.

Daca observi oricare dintre aceste semne mai multe zile la rand, contacteaza rapid o clinica veterinara si programeaza un consult. Neputinta lor de a ne transmite durerea poate avea consecinte grave daca nu suntem atenti.