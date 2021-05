Daca esti pasionat de blogging si vrei sa te faci remarcat prin continutul pe care il creezi, dar vrei sa incepi sa faci si bani din asta intr-o zi, va fi necesar sa iti creezi un site care sa fie accesibil de catre oricine. Desi exista mai multe optiuni pentru a crea un site gratuit precum pe Blogger.com sau WordPress.com, cea mai buna optiune este aceea de a-ti achizitiona un domeniu, o reala investitie pe termen lung.

Platforma WordPress poate fi folosita cu usurinta chiar si atunci cand iti alegi un domeniu, fiind foarte usor de folosit datorita faptului ca este intuitiva si totodata gratuita. Pentru a putea sti cum sa iti creezi un blog in WordPress cu propriul tau domeniu, vezi sfaturile de mai jos:

Alege un nume reprezentativ pentru site-ul tau

Daca nu esti deja cunoscut in lumea virtuala este momentul sa te gandesti la un nume care sa te reprezinte si pe care sa i-l dai site-ului tau. Acesta trebuie sa fie potrivit pentru tipul de continut pe care il oferi si sa fie usor de retinut de catre vizitatori.

Instaleaza WordPress

Dupa ce ti-ai achizitionat domeniul este momentul sa instalezi platforma WordPress pe care site-ul tau va functiona pentru a fi vizibil pentru toata lumea. Acesta este usor de folosit, insa pentru a putea invata mai bine si mai rapid sa iti creezi singur un site in WordPress, poti face uun curs de creare site in WordPress, pe care compania de marketing online SEOmark il organizeaza.

Foloseste-te de o tema gratuita sau contra cost

WordPress te ajuta sa iti creezi un site destul de rapid si de ieftin, pentru ca dispune de teme gratuite care pot fi folosite cu usurinta si care au un design placut, pentru orice site de continut. Daca insa iti doresti o tema mai generoasa, cu mai multe functionalitati si cu un design aparte, dar si mai stabila si customizabila, poti alege o tema contra cost care costa in medie 40-70 de dolari.

Publica continutul tau

Dupa ce ai instalat si tema poti sa incepi sa iti publici continutul, care poate fi atat text, cat si video sau prin imagini. Pentru ca este o platforma foarte usor de folosit, vei putea descoperi faptul ca iti indica exact unde sa postezi Pagini si unde sa postezi Articole. Poti chiar organiza continutul pe diferite categorii si sa alegi modul de afisare in pagina.

Instaleaza plugin-uri utile

Pentru ca WordPress este SEO friendly, poti sa te bucuri de plugin-uri care te pot ajuta cu indrumari sa iti optimizezi site-ul din punct de vedere SEO, daca doresti asta. Totodata poti sa instalezi si diferite alte plugin-uri care sa te ajute fie sa oferi o functionalitate mai buna, fie sa oferi un design diferit.

Conecteaza site-ul la retelele de socializare

Pentru orice blogger prezenta in online este foarte importanta. Chiar daca ai deja conturi pe retelele de socializare, dupa ce ti-ai construit un site adauga-le acolo pentru a putea fi mai usor urmarit in tot ceea ce faci. In acelasi timp si pe retelele de socializare precizeaza care este site-ul tau.

Vrei un site, dar ai bugetul redus? Urmeaza cursul Creare site in WordPress si invata cum sa iti construiesti singur un site de la zero.