In prezent, frumusetea si imaginea unei femei in fata societatii pare sa faca un salt colectiv impresionant spre tendinte din ce in ce mai indraznete si spre servicii din ce in ce mai complexe. Iar epilarea definitiva, cel mai nou serviciu de indepartare a parului nedorit a devenit azi parte a regimului de infrumusetare al femeilor din toata lumea si chiar si al unor barbati.

E adevarat, unii indeparteaza inca parul folosind ceara, paste si creme sau chiar pasta de acid citric, in timp ce altii folosesc tehnologia laser.

Cum iti poti deschide un business in aceasta directie, profitand de unul dintre cele mai cerute servicii pe piata beauty la momentul actual?

Anne Kariuki se ocupa de o astfel de afacerea de indepartare a parului de 11 ani. In salonul sau de epilare definitiva spune ca peste 7 din 10 femei care vin aleg epilarea definitiva cu laser. Ea inca recomanda ca prima sedinta folosirea de ceara.

Iar cand se face prima sedinta de epilare cu ceara, pentru prima data ea recomanda o crestere a parului timp de o luna, pentru ca ceara sa se lipeasca corect. Dupa ce s-a realizat prima epilare, cu ceara, de abia la urmatoarea epilare se poate apela la laser. Aici procedura este simpla. Cu 2 – 3 zile inainte recomanda persoanei sa se rada pe picioare sau in zona tratata, iar apoi sa vina la salon pentru sedinta.

De ce recomanda ea mai intai epilarea cu ceara?

Pielea poate fi sensibila la unele substante sau chiar si la tratamentul cu laser. Iar ea, din experienta, recunoaste pielea care va crea probleme, inca de la primul tratament. Si atunci nu doreste sa recomande cuiva un tratament care poate duce la complicatii. De aceea, pentru prima sedinta de epilare foloseste mereu ceara. Daca pielea nu a raspuns in niciun fel agresiv si nu a creat probleme, se poate trece la laser.

Totusi, spune ea „evitati epilarea cu ceara atunci cand pielea este sensibila datorita productiei excesive de hormoni”. In acest caz, este nevoie de un specialist, un medic care sa recomande un tip de tratament specific de eliminare a parului nedorit.

Tocmai aici e cheia acestui domeniu, de cele mai multe ori. Aceste tratamente pot fi si mai costisitoare, insa femeile sunt de cele mai multe ori incantate sa aiba grija de ele si sa se asigura ca ofera pielii lor tot ce e mai bun. Iar pentru proprietarul de salon, acest lucru nu poate fi decat un castig. Ajuti si clientul in acelasi timp sa aleaga ceva potrivit, care sa nu ii creeze probleme si sa il lase multumit dupa primul serviciu oferit, in acelasi timp in care castigi si tu o margine de profitabilitate mai atractiva.

Ce recomandari mai face Anne, dupa peste 11 ani de experienta in domeniu?

De asemenea, Anne face foarte des apel la clientii ei sa inteleaga importanta intretinerii pielii dupa un astfel de tratament. Ea recomanda revitalizarea si calmarea pielii cu jeturi de apa si aplicarea unor geluri sau creme specifice, care au ca rol protejarea pielii si a porilor.

Ea considera ca degeaba oferi un serviciu premium in ceea ce priveste epilarea definitiva, daca nu oferi si un post-serviciu de intretinere la fel de bun. Clientul va avea o experienta negativa si va privi lucrurile pe ansamblu, nu va mai tine cont ca epilarea a fost un succes.

Astfel, pentru a avea o afacere de succes in acest domeniu, considera ea, cea mai importanta componenta este comunicarea cu clientii. Specialistii trebuie sa fie instruiti sa comunice clientilor toate beneficiile, toate avantajele, dar si toate obligatiile pe care clientii le au pentru a ajunge la acele rezultate.

De aceea, chiar si dupa 11 ani, ea inca e prezenta in salonul sau si chiar ea informeaza clientii cu privire la procedurile post-epilare, de care acestia au nevoie pentru ca rezultatele sa fie cele dorite.