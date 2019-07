In ultimii ani, a existat o cerere tot mai mare pe piata portmoneelor ​​si gentilor de mana. Se estimeaza ca piata va creste si mai mult in urmatorul deceniu. Odata cu extinderea pietei, este un moment oportun pentru intreprinderi si investitori sa intre in acest sector de business.

Sarind in arena celor mari nu e tocmai usor. Avem deja multe marci stabilite in piata, iar intrarea pe piata poate parea o sarcina dificila. Cu toate acestea, diversitatea si dimensiunile mari ale acestei piete ofera inca un spatiu amplu pentru ca marcile mici sa inceapa si sa se stabileasca in micro-nisa.

O nisa extrem de profitabila este cea a gentilor de dama de lux. Insa aici concurenta s-ar putea sa fie mult prea apriga. O alta nisa in care poti incepe mult mai usor este aria gentilor de mana facute handmade. Accesoriile sunt o alta directie.

Piata gentilor si industria portofelelor au spatiu extrem pentru extindere si dezvoltare, de la produse ieftine, pana la categorii de design personalizat si de lux.

Care sunt primii pasi in deschiderea unei afaceri in domeniu?

Definiti personalitatea unui brand

Delimitati intre optiunile de alegere ale produselor, variind de la genti de mana casual pana la branduri de lux. Gasiti o nisa interesanta, astfel incat sa ramaneti intotdeauna concentrat pe pasiunile si valorile afacerii.

Urmatorul pas este crearea de conturi media sociale si construirea unei audiente.

Daca afacerea se va baza pe nisa fashion cosmopolit sau pe design haute couture, atunci va trebui sa castigati popularitate printre persoanele de pe piata de lux. Daca doriti sa vindeti un tip de produse sportive, atunci ar trebui sa va concentrati asupra locurilor practicate de astfel de persoane.

Produsele in sine va vor ajuta sa va identificati publicul, iar strategia dvs. de marketing online ar trebui sa vizeze atingerea acestor publicuri.

Promovati-va afacerea pe Social Media

Dupa cum s-a mentionat mai sus, definiti mai intai publicul tinta. Urmatorul pas este de a incepe strategiile de planificare pentru a atrage clientii. Cand incepeti afacerea, bugetele de promovare vor fi limitate. Cea mai potrivita modalitate pentru promovarea brandului dumneavoastra este Social Media.

Instagram si Pinterest sunt platforme vizuale care functioneaza excelent pentru a afisa produse de acest tip: genti de mana, portofele si posete. Chiar si in timp ce folositi aceste platforme, trebuie sa fiti constienti de locul unde se afla cei potriviti. Instagram este o platforma, unde cei ce viziteaza paginile sunt in general mai tineri, iar Pinterest are majoritatea membrilor de varsta mijlocie. Acesta din urma este un canal bun pentru a vinde produse si accesorii de lux.

Explorati hashtaguri si diverse trucuri pentru a atrage profiluri ale persoanelor relevante pentru produsele voastre. Un bun plan este si sa aflati care sunt influencerii pe domeniul vostru de activitate. Sa incercati sa va promovati produsele prin intermediul lor, pentru a ajunge la un public mai vast.

Urmati un model de business profitabil

De cele mai multe ori, magazinele online aleg modelul de drop-shipping in acest sens. Pentru ca nu implica stocarea si transportul. Prin drop-shipping companiile vor livra produsul comandat direct catre client, din stocul producatorilor, fara a mai ajunge produsele in depozitul propriu.

Atunci cand clientii plaseaza comanda, cu informatii despre produs si transport, acele detalii sunt trimise expeditorului care cedeaza produsul, care la randul sau il livreaza direct clientilor.

Va trebui sa platiti pentru produse numai dupa ce le-ati vandut, deci nu este nevoie de capital. Pretul de cumparare va fi mai mic decat cel pentru care le vindeti. Astfel, marja de profit este una buna in cazul acestor afaceri.

Decizia este a voastra. Oportunitatile de intrare pe piata sunt din ce in ce mai atractive, iar momentul potrivit pentru lansarea unei astfel de afaceri nu poate fi decat ACUM! Succes in vanzari!